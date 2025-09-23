ரூ.8.3 கோடியை திரட்டிய சென்னை ஐஐடியின் வான்கெல் எனர்ஜி - நீராவியை மின்சாரமாக்கும் திட்டத்திற்கு ஆதரவு!
ஒரு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் நிதி திரட்டிய சென்னை ஐஐடியின் ஆழ்ந்த தொழில்நுட்ப புத்தொழில் நிறுவனம்
Published : September 23, 2025 at 4:54 PM IST
சென்னை: சென்னை ஐஐடி-யில் உருவான டீப்-டெக் ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனமான வான்கெல் எனர்ஜி சிஸ்டம்ஸ், $1 மில்லியன் (சுமார் ரூ.8.3 கோடி) நிதியை முன்நிலை சுற்றில் முதலீடாகப் பெற்றுள்ளது. இந்த முதலீட்டை ஷாஸ்திரா விசி உள்பட சில தனிநபர் முதலீட்டாளர்கள் வழங்கியுள்ளனர்.
தொழில்துறைகளில் நிலவும் ஒரு பெரிய சிக்கலுக்கு இந்த ஸ்டார்ட் அப் தீர்வாக அமைந்துள்ளது. அதாவது அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் வால்வுகள் மூலம் வீணாகும் ஆற்றலை சேமிக்கும் திறன் குறித்த ஆய்வுகளுக்கு இந்த பணம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இந்தியாவில் மட்டும் 45,000-க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டீம் பாய்லர்கள் வருடத்திற்கு 1.26 பில்லியன் டன் நீராவியை உற்பத்தி செய்கின்றன. உணவு, துணி, ரசாயனம், மருந்து போன்ற தொழில்களில் பயன்படுத்தப்படும் இந்த நீராவி பெரும்பாலும் அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் வால்வுகள் வழியாக செல்கிறது.
ஆனால், அவற்றில் உள்ள ஆற்றல் (exergy) வீணாகிறது. ஒவ்வொரு வால்விலும் சுமார் 160 கிலோவாட் ஆற்றல் இழக்கப்படுவதாக தரவுகள் கூறுகின்றன. இது ஆண்டுக்கு ரூ.66,000 கோடி வரை இழப்பை ஏற்படுத்துவதாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான தீர்வாக, வான்கெல் “Phoenix Expander” (ஃபீனிக்ஸ் எக்ஸ்பேண்டர்) என்ற சாதனத்தை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த ரோட்டரி கருவி, அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் வால்வுகளில் வீணாகும் ஆற்றலைக் கவர்ந்து, அதை சுத்தமான மின்சாரமாக மாற்றுகிறது. இதற்காக தொழிற்சாலைகளில் எதையும் மாற்ற தேவையில்லை.
இதற்காக நிறுவப்பட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு கருவியும் 6 முதல் 24 மாதங்களில் முதலீட்டை மீட்டெடுக்க உதவுவதாக இதன் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த ரோட்டரி கருவி மூலம் ஆண்டுதோறும் சுமார் ரூ.50 லட்சம் வரை சேமிக்கலாம் என்கிறது வான்கெல் எனர்ஜி நிறுவனம். மேலும், ஒவ்வொரு ஃபீனிக்ஸ் சாதனமும் ஆண்டுக்கு 180 டன் கரியமில வாயு (கார்பன் டை ஆக்ஸைட் - CO2) உமிழ்வை குறைக்கிறது.
வான்கெல் நிறுவனம் இதற்கான மூன்று காப்புரிமையை வைத்துள்ளது. இதில் 20-க்கும் மேற்பட்ட தொழில்நுட்ப ரகசியங்கள் உள்ளதாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் உலகளாவிய அளவில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கருவிகளை நிறுவ வான்கெல் திட்டமிட்டுள்ளது.
அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறை (DST) உதவியுடன், சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் ஒரு ஆய்வகமாகத் தொடங்கிய வான்கெல், இன்று உலகளாவிய ஆற்றல் சிக்கல்களைத் தீர்க்கும் புதிய தளமாக வளர்ந்து வருகிறது.