அமலுக்கு வந்தது புதிய ஜிஎஸ்டி! வரி குறையும், அதிகரிக்கும் பொருள்கள் - முழு விவரம்
ஜிஎஸ்டி வரி சீர்திருத்தத்தால் என்னென்ன பொருட்களை வரியின்றி வாங்கலாம்? என்னென்ன பொருட்களுக்கு வரி விகிதங்கள் குறைந்துள்ளன என்பது குறித்த விவரங்களை காணலாம்.
Published : September 22, 2025 at 9:21 AM IST
டெல்லி: ஜிஎஸ்டி வரி சீர்திருத்தம் இன்று (செப்.22) முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ள நிலையில், சுமார் 375 பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி விகிதமானது குறைந்திருக்கிறது.
கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு நாடு முழுவதும் ஒரே சீரான வரி விதிப்பு என்கிற பெயரில் ஜிஎஸ்டி எனப்படும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அமலுக்கு கொண்டுவரப்பட்டது. இதில் 5, 12, 18, 28 ஆகிய 4 அடுக்குகளின்கீழ் வரிகள் விதிக்கப்பட்டன. இந்த வரியால் பல அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை கணிசமாக உயர்ந்தது. இந்நிலையில் தற்போது இந்த வரியானது 4 அடுக்கிலிருந்து 2 அடுக்காக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் சமையலறைப் பொருட்கள், மின்னணு பொருட்கள், மருந்துகள், உபகரணங்கள் மற்றும் ஆட்டோமொபைல்கள் வரை பல பொருட்களின் விலையானது குறைந்துள்ளது. குறிப்பாக, நெய், பனீர், வெண்ணெய், பீட்சா, பிரெட் உள்ளிட்ட பல உணவுப் பொருட்களின் விலையும், டிவி, ஏசி, வாஷிங் மெஷின்கள் போன்ற பல வீட்டு அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையும் குறைந்திருக்கிறது.
அதேபோல் தினசரி பயன்பாட்டுப் பொருட்களான ஹேர் ஆயில், டாய்லெட் சோப், ஷாம்பு, டூத் பேஸ்ட் போன்றவற்றின் மீதான வரியும் 5 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் குறித்த அறிவிப்பு வெளியானபோதே நிறைய எஃப்எம்சிஜி நிறுவனங்கள் விலைகளை குறைப்பது குறித்து அறிவித்திருந்தன. குறிப்பாக, பெரும்பாலான மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவ பொருட்களின் விலையும் இந்த ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தத்தால் குறைந்திருக்கிறது. மேலும் சிமெண்ட் மீதான ஜிஎஸ்டி 28லிருந்து 18ஆக குறைந்திருப்பதால் வீடு கட்டுபவர்கள் பயனடைவார்கள்.
ஜிஎஸ்டி வரி சீர்திருத்தத்தால் எந்தெந்த பொருட்களுக்கு எவ்வளவு வரி குறைந்திருக்கிறது என்பதை பார்க்கலாம்!
அத்தியாவசிய பொருட்கள்
- UHT பால், பனீர், புரோட்டா, பீட்சா பிரெட், காக்ரா மற்றும் ரொட்டிகளுக்கு விலக்கு
- வெண்ணெய், நெய், சீஸ், ஜாம், சாஸ், சூப், பாஸ்தா, தின்பண்டங்கள் மற்றும் மிட்டாய் பொருட்களுக்கு முன்பு 12 முதல் 18 சதவீதமாக இருந்த ஜிஎஸ்டி 5 சதவீதமாக குறைப்பு
- உலர் பழங்கள், பேரீச்சை மற்றும் சிட்ரஸ் பழங்களுக்கு 5 சதவீதம் வரி
மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவப் பொருட்கள்
- உயிர் காக்கும் மருந்துகளான அகல்சிடேஸ் பீட்டா, ஓனாசெம்னோஜீன், டராடுமுமாப், அலெக்டினிப் ஆகியவற்றுக்கு வரி விலக்கு
- மருந்துகள், மருத்துவ உபகரணங்கள், பேண்டேஜ்கள், தெர்மோமீட்டர்கள் மற்றும் ஆக்சிஜன் போன்றவற்றிற்கு 12 முதல் 18 சதவீதம் இருந்த ஜிஎஸ்டி 5 சதவீதமாக குறைப்பு
- தனிநபர் ஆயுள் காப்பீடு மற்றும் சுகாதார காப்பீட்டு பிரிமியத்திற்கு முற்றிலும் வரி விலக்கு
அழகு சாதன பொருட்கள்
- ஹேர் ஆயில், ஷாம்பு, டூத் பேஸ்ட், சோப், ஷேவிங் பொருட்கள், டால்கம் பவுடர், டூத் ப்ரஷ், மெழுவர்த்திகள் மற்றும் தீப்பெட்டிகளுக்கு 5 சதவீதம் மட்டும் ஜிஎஸ்டி
- நோட்டு புத்தகம், பென்சில், ஷார்ப்பனர் மற்றும் அழிப்பான்களுக்கு வரி இல்லை
போக்குவரத்து மற்றும் வீட்டு வசதி பொருட்கள்
- சிமெண்ட் வரி 28 சதவீதத்திலிருந்து 18 சதவீதமாக குறைப்பு
- டிராக்டர், சைக்கிள், மோட்டார் சைக்கிள் (350cc-க்கு கீழ்), சிறிய கார்கள், மின்சாரம் மற்றும் ஹைப்ரிட் (hybrid) வாகனங்கள் மற்றும் ஆம்புலன்ஸ்களுக்கு வரி குறைப்பு
- பளிங்கு, கிரானைட் கற்கள் மற்றும் கட்டுமான பொருட்களுக்கு 5 சதவீதம் வரி
எதற்கெல்லாம் விலை அதிகரிக்கிறது?
புகையிலை பொருட்கள்
- பான் மசாலா, குட்கா, புகையிலை பொருட்கள் மற்றும் சிகரெட்டுகளுக்கு 28-ல் இருந்து 40 சதவீதமாக அதிகரிப்பு
- கார்பன்னேற்றம் / காற்றேற்றப்பட்ட குளிர்பானங்காள், கஃபைன் கலந்த பானங்கள் மற்றும் fizzy பழச்சாறுகளுக்கு 40 சதவீதம் வரி
ஆடம்பர பொருட்கள்
- 1200cc/1500ccக்கு மேல் எஞ்சின் திறன் கொண்ட SUV கார்கள் மற்றும் பெரிய ரக கார்களுக்கு 40% ஜிஎஸ்டி
- 350 ccக்கு மேலுள்ள பைக்குகள், படகுகள், தனியார் விமானங்களுக்கும், ரிவால்வர்கள், மற்றும் கைத்துப்பாக்கிகளுக்கும் 40 சதவீதம் வரி
பிற விலை உயர்வுகள்
- நிலக்கரி, பழுப்பு நிலக்கரி, கரி ஆகியவற்றுக்கு 5 சதவீதத்திலிருந்து 18 சதவீதம் வரி உயர்வு
- பயோ டீசலுக்கு 12 சதவீதத்திலிருந்து 18 சதவீதம் வரி உயர்வு
- ரூ. 2,500-க்கு மேலுள்ள பிரீமியம் ஆடைகள் மற்றும் ஜவுளிகளுக்கும், உயர் ரக காட்டன் போர்வைகளுக்கும் 18 சதவீதம் வரி
- கிராஃப்ட் பேப்பர்கள் உட்பட குறிப்பிட்ட சில காகிதங்களுக்கு 18 சதவீதம் வரி
இதில் பான் மசாலா, குட்கா, சிகரெட், புகையிலைப் பொருட்கள், புகையிலை, பீடி போன்றவை தவிர, மற்ற அனைத்துப் பொருட்களுக்குமான புதிய வரி விதிப்பானது இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.