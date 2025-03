ETV Bharat / business

"நாங்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறோம்...!" கண்ணீர் விட்டு கதறி அழும் மளிகைக் கடைகள்! - GROCERY STORES CLOSED

- By சாலமன்

சென்னை: நாங்கள் மளிகைக் கடைகள் பேசுகிறோம்... எங்களைப் பற்றி உங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும்... உங்களது வீடுகளுக்கு அருகிலேயே எங்களைப் பார்த்திருப்பீர்கள்... எங்களிடம் உங்களுக்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்கியிருப்பீர்கள்...

அன்பு ஸ்டோர்... ஆண்டவர் மளிகை... இப்ராஹிம் பலசரக்கு கடை...பிரான்சிஸ் ஸ்டோர்... இப்படி எத்தனையோ பெயர்களில் உங்களோடு பல ஆண்டுகளாக உறவாடி வருகிறோம். உங்கள் வீட்டில் உள்ள பெரியவர்களுக்குத் தேவையான பிரட், ரஸ்க், இல்லத்தரசிகளுக்குத் தேவையான பவுடர், குளியல் சோப், பள்ளிக்குச் செல்லும் சிறுவர்களுக்கான நோட்டு, பென்சில், பேனா, ரப்பர், ஆண்களுக்குத் தேவையான பொருட்கள் என ஒரு வீட்டுக்கான இட்லி மாவு முதல் அனைத்து மளிகைப் பொருட்களும் எங்களிடம் கிடைக்கும். எங்களது பரப்பரளவு சிறிதாக இருந்தாலும், எங்களிடம் இல்லாத பொருட்களே இல்லை என அனைவரும் கூறுவார்கள்.

ஆனால், இப்போது எங்களது வியாபாரம் மிகவும் மோசமான நிலையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. எங்களில் பலர் இப்போது இல்லை. நாங்கள் இருந்த கடைகள் அடைக்கப்பட்டு இப்போது அங்கு 'To Let' வாசகம் அடங்கிய போர்டுகள் வைக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த 'To Let' போர்டுகளுக்கு பின்னால் ஒளிந்திருப்பது எங்களது துயரமிகு கண்ணீர் கதைகள் என்றால் மிகையல்ல.

எங்களது வியாபாரம் சரிந்து விட்டதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் பல்வேறு தரப்பினரால் கூறப்படுகிறது. தற்போது மக்களின் வாழ்க்கை முறையில் ஏற்பட்ட மாற்றமே இதற்கு காரணம் என்று ஒரு தரப்பினர் கூறுகின்றனர். இது ஒருவகையில் உண்மை என்று நாங்கள் ஒப்புக் கொள்ளாமல் இல்லை. அதற்கு அவர்கள் வைக்கும் வாதம் என்ன தெரியுமா? மளிகைப் பொருட்கள் வாங்குவதற்கு லிஸ்ட் தயார் செய்ய முடியாத நிலையில், நேராக சூப்பர் மார்க்கெட்டிற்கு சென்று தேவையான பொருட்களை பார்த்துப் பார்த்து எடுத்துக் கொள்கிறோம் என்கின்றனர். கணவன் மனைவி என இருவரும் வேலைக்குச் செல்பவர்கள், வெளியே செல்ல நேரம் இல்லாமல் இருப்பவர்கள், குழந்தைகளை வெளியே அழைத்துச் செல்ல விரும்புவோர் மால்களுக்குச் சென்று பெரிய கடைகளில் வாங்கிக் கொள்கிறோம் என்றார்கள். வெளியே சென்றது போலவும் இருக்கும் வீட்டிற்குத் தேவையான மளிகை பொருட்களை வாங்கியது போலவும் இருக்கும் என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர்.

இவர்களைத் தவிர, வெளியே கடைக்குப் போவதற்கு நேரம் இல்லாதவர்களின் தேர்வு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் என்று கூறுகின்றனர். இதனை நாங்களும் மறுக்கவில்லை. 24/7 புக்கிங், காலை 7 மணி முதல் இரவு 11 மணி வரை டெலிவரி, அதிகப்படியான விலைத் தள்ளுபடி போன்றவற்றால் இவர்கள் ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கை தேர்வு செய்வதாகக் கூறுகின்றனர். ஆன்லைனில் கிடைக்கும், 24/7 புக்கிங், காலை 7 மணி முதல் இரவு 11 மணி வரை டெலிவரி உள்ளிட்டவற்றை ஆண்டாண்டு காலமாகவே நாங்கள் கொடுத்து வருகிறோம். இன்றைய ஆன்லைன் வர்த்தகத்திற்கு இதனை அறிமுகப்படுத்தியே நாங்கள் தான். ஆனால், இது இப்போது பொதுமக்களிடம் எடுபடாது.