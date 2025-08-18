ETV Bharat / business

செமிகண்டக்டர் மிஷன் திட்டத்திற்கு ரூ.500 கோடி ஒதுக்கீடு! தமிழ்நாடு அரசு ஆணை வெளியீடு! - TAMIL NADU SEMICONDUCTOR MISSION

பொறியியல் கல்லூரிகளில் இருந்து 1,000 மாணவர்கள், இந்தியா செமிகண்டக்டர் வொர்க்போர்ஸ் டெவலப்மென்ட் ப்ரோக்ராம் (ISWDP) மற்றும் இதர இணையான திட்டங்களின்கீழ் பயிற்சி பெற அரசு உதவியாக இருக்கும்.

தமிழ்நாடு அரசு தலைமை செயலகம் (கோப்புப்படம்)
தமிழ்நாடு அரசு தலைமை செயலகம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 18, 2025 at 4:33 PM IST

சென்னை: செமிகண்டக்டர் மிஷன் திட்டத்திற்கு ரூ.500 கோடி ஒதுக்கீடு செய்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. மையத்தை அமைப்பதற்கான செலவின் 50% வரை, அதிகபட்சமாக ரூ.100 கோடி நிதி உதவியை தமிழ்நாடு அரசு வழங்க உள்ளது.

இதுகுறித்து வெளியாகியுள்ள அரசாணையில், ''தமிழ்நாட்டை உலகத் தரத்தில் செமிகண்டக்டர் மையமாக உருவாக்கும் நோக்கில், மாநில அரசு 'செமிகண்டக்டர் மிஷன் 2030' திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. இதற்காக அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ரூ.500 கோடி முதலீடு செய்யப்படுகிறது.

தமிழ்நாடு நிதி அமைச்சர் 2025–26 பட்ஜெட்டில் அறிவித்தபடி, இந்த திட்டம் மூலம் வடிவமைப்பு, சோதனை, உற்பத்தி, திறன் மேம்பாடு ஆகிய துறைகளில் புதிய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்

  • செமிகண்டக்டர் வடிவமைப்பு மையம் சென்னை நகரில் ரூ.100 கோடி செலவில் நிறுவப்படும். இவற்றை அமெரிக்கா, சிங்கப்பூர், மலேசியா, தைவான் நிறுவனங்கள் இணைந்து உருவாக்கும்.
  • உலகத் தர நிறுவனங்களும், ஸ்டார்ட்ப்புகளும் தமிழ்நாட்டில் தங்கள் 'Design Centre's அமைக்க ஊக்குவிக்கப்படும்.
  • சூலூர் (கோயம்புத்தூர் ) மற்றும் பல்லடம் பகுதிகளில் தலா 100 ஏக்கரில் உற்பத்தி இயந்திரங்கள் தயாரிக்கும் பூங்கா அமைக்கப்படும். இரண்டு பூங்காக்களின் வசதியை மேம்படுத்த நிதி ஒதுக்கிடப்படும்.
  • தமிழ்நாடு அரசு, பெயர் பெற்ற கல்வி நிறுவனம், தனியார் துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில் சங்கங்களுடன் இணைந்து, சிறிய அளவிலான உற்பத்தித் தரத்திலான செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி நிலையம் (Fab) அமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள உள்ளது.
  • இந்த மையம், மாநிலத்தில் செமிகண்டக்டர் சூழலை உருவாக்குவதற்கான தொடக்கமாக இருக்கும். அதே சமயம், அதிநவீன ஆராய்ச்சிகளையும் மேற்கொண்டு, தொடர்ந்து திறன் மேம்பாடு, தொழில்நுட்ப உள்ளூர்மயமாக்கல், தயாரிப்பு உருவாக்கம் மற்றும் ஸ்டார்ட்-அப் ஊக்குவிப்பு போன்றவற்றில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும்.
  • திறன் மேம்பாட்டு முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, இந்த மையம் 4,500க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி, பேக்கேஜிங் மற்றும் பரிசோதனை (Testing) போன்ற நவீன துறைகளில் பயிற்சி அளிக்க உள்ளது.
  • மையத்தை அமைப்பதற்கான செலவின் 50% வரை, அதிகபட்சமாக ரூ.100 கோடி நிதி உதவியை தமிழ்நாடு அரசு வழங்க உள்ளது.
  • மாநிலத்தில் பயிற்சி வசதிகள் குறைவாக உள்ளதால், தேர்ந்தெடுக்கப்படும் நபர்களுக்கு வெளிநாட்டு முன்னணி பயிற்சி மையங்களில் கல்வி பெற அரசு ஏற்பாடு செய்யும். பயிற்சி பெறும் ஒவ்வொருவருக்கும் அதிகபட்சம் ரூ.5 லட்சம் வரை செலவு செய்யப்படும். இந்த செலவு, வட்டி இல்லாத கடனாகக் கருதப்பட்டு, 24 மாத தவணைகளில் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும்.
  • மேலும், தமிழ்நாட்டிலுள்ள பொறியியல் கல்லூரிகளில் இருந்து 1,000 மாணவர்கள், இந்தியா செமிகண்டக்டர் வொர்க்போர்ஸ் டெவலப்மென்ட் ப்ரோக்ராம் (ISWDP) மற்றும் இதர இணையான திட்டங்களின் கீழ் பயிற்சி பெற அரசு உதவியாக இருக்கும்.

வடிவமைப்பு ஊக்குவிப்பு, சோதனை & உள்கட்டமைப்பு , உற்பத்தி இயந்திரங்கள், சிறிய அளவிலான உற்பத்தி, திறன் மேம்பாடு என மொத்தமாக ரூ.500 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது'' என அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

