சவரனுக்கு ரூ.2600 விலை உயர்வு! ஒரே நாளில் இரண்டு முறை அதிகரித்து 'அதிர்ச்சி' தந்த தங்கம்! - GOLD RISES RS 2600 PER SOVEREIGN

தங்க வளையல்கள் (கோப்புப்படம்) ( Getty Image )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 6, 2025 at 5:24 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 5:29 PM IST 2 Min Read

சென்னை: தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரே நாளில் இரண்டு முறை அதிகரித்தது. சென்னையில் 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று காலை சவரன் ஒன்றுக்கு ரூ.2000 ஆக அதிகரித்த நிலையில், மாலையில் மீண்டும் ரூ.600 ஆக உயர்ந்து, ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.2600 அதிகரித்தது. சென்னையில் தற்போது ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.72,800-க்கு விற்பனையாகி வருகிறது. அட்சய திரிதியை வரை உயர்ந்து வந்த தங்கம் விலை, கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு இறங்கு முகமாகவே இருந்தது. எனினும் நேற்று முதல் மீண்டும் தங்கத்தின் விலை உயரத் தொடங்கி உள்ளது. இன்று காலையில் சவரனுக்கு ரூ.2,000 உயர்ந்து, ரூ.72,200 ஆக விற்பனை ஆனது. அதாவது, கடந்த ஒரு வாரமாக குறைந்து வந்த தங்கத்தின் விலை, வாரத்தின் முதல் நாளான நேற்று சவரனுக்கு ரூ.160 அதிகரித்தது. இந்த நிலையில் இன்று காலை 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராம் ஒன்றுக்கு ரூ.250 அதிகரித்து, ரூ.9,025-க்கும்; சவரனுக்கு ரூ.2,000 அதிகரித்து, ரூ.72,200-ஆக விற்பனை ஆனது. காலையிலேயே தங்கம் விலை அதிகரித்த நிலையில் மாலையில் மீண்டும் தங்கத்தின் விலை உயர்ந்தது. இன்று மாலை கிராம் ஒன்றுக்கு மேலும் ரூ.75 உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் விலை ரூ.2600 உயர்ந்து ரூ.9100 ஆக விற்பனை ஆகிறது. ஒரு சவரன் தங்கம் விலை ரூ.72,800 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. தங்கம் விலை இன்று காலை நிலவரம் 1 கிராம் தங்கம் (22 காரட்) - ரூ.9,025 1 சவரன் தங்கம் (22 காரட்) - ரூ.72,200 தங்கம் விலை இன்று மாலை நிலவரம்

