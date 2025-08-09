Essay Contest 2025

ETV Bharat / business

திடீரென குறைந்த தங்கம் விலை... ஒரு பவுன் எவ்வளவு தெரியுமா? - TODAY GOLD RATE

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.200 குறைந்து 1 சவரன் ரூ.75,560-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 10:30 AM IST

1 Min Read

சென்னை: ஆக்ஸ்ட் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து அதிகரித்து வந்த தங்கத்தின் விலை, முதன்முறையாக இன்று சவரனுக்கு ரூ.200 குறைந்து 1 சவரன் ரூ.75,560-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் ஒரு கிராம் ரூ.127-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஜூலை மாதம் இறுதி வரை நிலையாக இருந்து வந்த தங்கத்தின் விலை, ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இருந்தே ஏறுமுகத்தில் இருந்து வந்தது. ஆகஸ்ட் 1 ஆம் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.73,200 ஆக இருந்த நிலையில், நேற்று (ஆகஸ்ட் 8) ஒரு சவரன் ரூ.76 ஆயிரத்தை நெருங்கியது. ஒரே வாரத்தில் ரூ. 3 ஆயிரம் அதிகரித்தது. தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரிப்பதற்கு, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப்பின் அதிக வரி விதிப்பும் முக்கிய காரணம் என பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

நேற்றைய தினம், தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து 1 சவரன் ரூ.75,760-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. ஒரு கிராம் ரூ.9,470-க்கு விற்பனையானது. இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு, தங்கம் விலை புதிய உச்சத்தை அடைந்து பொதுமக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், மக்களுக்கு சற்று ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில், இன்று (ஆக. 9) தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது. சென்னையில் 22 கிராம் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.25 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 9,445-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.200 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.75,560-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் கடந்த 2 நாட்களாக ஒரு கிராம் ரூ. 127-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 1,27,000-க்கு. விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: டிரம்பின் 50% வரி விதிப்பு இந்தியாவில் எந்தெந்த துறைகளை பாதிக்கும்?

தங்கம் & வெள்ளி இன்றைய விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.9,445

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.75,560

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.127

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,27,000

ஆகஸ்ட் மாதம் 22 காரட் தங்கம் விலை நிலவரம்

தேதிகிராம் விலை (ரூ)சவரன் விலை (ரூ)
ஆகஸ்ட் 9ரூ.9,445ரூ.75,560
ஆகஸ்ட் 8ரூ.9,470ரூ.75,760
ஆகஸ்ட் 7ரூ.9,400ரூ.75,200
ஆகஸ்ட் 6ரூ.9,380ரூ.75,040
ஆகஸ்ட் 5ரூ.9,370ரூ.74,960
ஆகஸ்ட் 4ரூ.9,295ரூ.74,360
ஆகஸ்ட் 3ரூ.9,290ரூ.74,320
ஆகஸ்ட் 2ரூ.9,290ரூ.74,320
ஆகஸ்ட் 1ரூ.9,150ரூ.73,200

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

சென்னை: ஆக்ஸ்ட் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து அதிகரித்து வந்த தங்கத்தின் விலை, முதன்முறையாக இன்று சவரனுக்கு ரூ.200 குறைந்து 1 சவரன் ரூ.75,560-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் ஒரு கிராம் ரூ.127-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஜூலை மாதம் இறுதி வரை நிலையாக இருந்து வந்த தங்கத்தின் விலை, ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இருந்தே ஏறுமுகத்தில் இருந்து வந்தது. ஆகஸ்ட் 1 ஆம் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.73,200 ஆக இருந்த நிலையில், நேற்று (ஆகஸ்ட் 8) ஒரு சவரன் ரூ.76 ஆயிரத்தை நெருங்கியது. ஒரே வாரத்தில் ரூ. 3 ஆயிரம் அதிகரித்தது. தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரிப்பதற்கு, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப்பின் அதிக வரி விதிப்பும் முக்கிய காரணம் என பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

நேற்றைய தினம், தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து 1 சவரன் ரூ.75,760-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. ஒரு கிராம் ரூ.9,470-க்கு விற்பனையானது. இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு, தங்கம் விலை புதிய உச்சத்தை அடைந்து பொதுமக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், மக்களுக்கு சற்று ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில், இன்று (ஆக. 9) தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது. சென்னையில் 22 கிராம் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.25 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 9,445-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.200 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.75,560-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் கடந்த 2 நாட்களாக ஒரு கிராம் ரூ. 127-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 1,27,000-க்கு. விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: டிரம்பின் 50% வரி விதிப்பு இந்தியாவில் எந்தெந்த துறைகளை பாதிக்கும்?

தங்கம் & வெள்ளி இன்றைய விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.9,445

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.75,560

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.127

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,27,000

ஆகஸ்ட் மாதம் 22 காரட் தங்கம் விலை நிலவரம்

தேதிகிராம் விலை (ரூ)சவரன் விலை (ரூ)
ஆகஸ்ட் 9ரூ.9,445ரூ.75,560
ஆகஸ்ட் 8ரூ.9,470ரூ.75,760
ஆகஸ்ட் 7ரூ.9,400ரூ.75,200
ஆகஸ்ட் 6ரூ.9,380ரூ.75,040
ஆகஸ்ட் 5ரூ.9,370ரூ.74,960
ஆகஸ்ட் 4ரூ.9,295ரூ.74,360
ஆகஸ்ட் 3ரூ.9,290ரூ.74,320
ஆகஸ்ட் 2ரூ.9,290ரூ.74,320
ஆகஸ்ட் 1ரூ.9,150ரூ.73,200

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

GOLD RATEGOLD AND SILVER PRICEதங்கம் விலைCHENNAI GOLD RATETODAY GOLD RATE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

EXCLUSIVE: என் நடிப்பு எந்த விதத்தில் குறைந்து விட்டது? நடிகை ஊர்வசி ஆதங்கம்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.