சென்னை: ஆக்ஸ்ட் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து அதிகரித்து வந்த தங்கத்தின் விலை, முதன்முறையாக இன்று சவரனுக்கு ரூ.200 குறைந்து 1 சவரன் ரூ.75,560-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் ஒரு கிராம் ரூ.127-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ஜூலை மாதம் இறுதி வரை நிலையாக இருந்து வந்த தங்கத்தின் விலை, ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இருந்தே ஏறுமுகத்தில் இருந்து வந்தது. ஆகஸ்ட் 1 ஆம் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.73,200 ஆக இருந்த நிலையில், நேற்று (ஆகஸ்ட் 8) ஒரு சவரன் ரூ.76 ஆயிரத்தை நெருங்கியது. ஒரே வாரத்தில் ரூ. 3 ஆயிரம் அதிகரித்தது. தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரிப்பதற்கு, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப்பின் அதிக வரி விதிப்பும் முக்கிய காரணம் என பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
நேற்றைய தினம், தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து 1 சவரன் ரூ.75,760-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. ஒரு கிராம் ரூ.9,470-க்கு விற்பனையானது. இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு, தங்கம் விலை புதிய உச்சத்தை அடைந்து பொதுமக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இந்நிலையில், மக்களுக்கு சற்று ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில், இன்று (ஆக. 9) தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது. சென்னையில் 22 கிராம் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.25 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 9,445-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.200 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.75,560-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் கடந்த 2 நாட்களாக ஒரு கிராம் ரூ. 127-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 1,27,000-க்கு. விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் & வெள்ளி இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.9,445
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.75,560
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.127
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,27,000
ஆகஸ்ட் மாதம் 22 காரட் தங்கம் விலை நிலவரம்
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ)
|சவரன் விலை (ரூ)
|ஆகஸ்ட் 9
|ரூ.9,445
|ரூ.75,560
|ஆகஸ்ட் 8
|ரூ.9,470
|ரூ.75,760
|ஆகஸ்ட் 7
|ரூ.9,400
|ரூ.75,200
|ஆகஸ்ட் 6
|ரூ.9,380
|ரூ.75,040
|ஆகஸ்ட் 5
|ரூ.9,370
|ரூ.74,960
|ஆகஸ்ட் 4
|ரூ.9,295
|ரூ.74,360
|ஆகஸ்ட் 3
|ரூ.9,290
|ரூ.74,320
|ஆகஸ்ட் 2
|ரூ.9,290
|ரூ.74,320
|ஆகஸ்ட் 1
|ரூ.9,150
|ரூ.73,200
