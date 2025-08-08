Essay Contest 2025

புதிய உச்சத்தை தொட்ட தங்கம்: ஒரே நாளில் ரூ.560 உயர்வு... ரூ.76 ஆயிரத்தை நெருங்குகிறது - GOLD RATE TODAY

வரலாறு காணாத வகையில் உயர்ந்து வரும் தங்கத்தின் விலை, விரைவில் ரூ. 76 ஆயிரத்தை தாண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Published : August 8, 2025 at 10:24 AM IST

சென்னை: இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு ரூ.75 ஆயிரத்தைத் தாண்டிய தங்கம் விலையானது அடுத்தடுத்த நாட்களில் சுமார் ரூ. 2 ஆயிரம் குறைந்த நிலையில், மீண்டும் படிப்படியாக உயர ஆரம்பித்தது. தற்போது ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.560 உயர்ந்து கிட்டத்தட்ட ரூ.76 ஆயிரத்தை நெருங்கி வருகிறது.

உலக நாடுகளிடையேயான போர், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப்பின் அதிக வரி விதிப்பு போன்ற காரணிகள், தங்கத்தின் விலையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. பொதுவாக, ரிசர்வ் வங்கியின் வட்டி விகிதங்கள் உயர்ந்தால் தங்கத்தின் விலை குறையும். அதேசமயம் உலகளாவிய பொருளாதார பிரச்சினைகள் தங்கத்தின் விலை அதிகரிக்க காரணமாக அமைகிறது. குறிப்பாக, இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிந்து வருவதே தங்கத்தின் விலையேற்றத்திற்கு காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.

இதனால் தங்கத்தின் விலையானது நாளுக்கு நாள் புதிய உச்சத்தை எட்டி வருகிறது. நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கத்தின் விலையானது, முந்தைய நாளைவிட கிராமுக்கு ரூ. 20 அதிகரித்து ரூ. 9,400க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று மீண்டும் ரூ. 70 அதிகரித்து, ரூ. 9,470க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதனால் முந்தைய நாளைவிட சவரனுக்கு ரூ. 160 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 75,200க்கு நேற்று விற்பனையான நிலையில், இன்று ரூ. 560 அதிகரித்து, ரூ75,760க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்த விலையேற்றம் தொடரும் பட்சத்தில் ஓரிரு நாட்களில் தங்கம் விலை ரூ. 76ஆயிரத்தை தாண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. கடந்த சில நாட்களாகவே ஒரு கிராம் ரூ. 127க்கு விற்பனை செய்யப்படும் நிலையில், ஒரு கிலோ வெள்ளியானது ரூ. 1,27,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

தங்கம் & வெள்ளி இன்றைய விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.9,470

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.75,760

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.127

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,27,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கம் விலை நிலவரம்

தேதிகிராம் விலை (ரூ)சவரன் விலை (ரூ)
ஆகஸ்ட் 8ரூ.9,470 ரூ.75,760
ஆகஸ்ட் 7ரூ.9,400ரூ.75,200
ஆகஸ்ட் 6ரூ.9,380ரூ.75,040
ஆகஸ்ட் 5ரூ.9,370ரூ.74,960
ஆகஸ்ட் 4ரூ.9,295ரூ.74,360
ஆகஸ்ட் 3ரூ.9,290ரூ.74,320
ஆகஸ்ட் 2ரூ.9,290ரூ.74,320
ஆகஸ்ட் 1ரூ.9,150ரூ.73,200
ஜூலை 31ரூ.9,170ரூ.73,360
ஜூலை 30ரூ.9,210ரூ.73,680

