தங்கம் என்றாலே முதலில் நம் நினைவுக்கு வருவது சேமிப்பு தான். பணம் கையில் இருக்கிறதோ இல்லையோ, தங்கம் இருந்தால் அதுவே நமக்கு யானை பலத்தை தரும். இதன் காரணமாக, தங்கத்தை வாங்கும் பழக்கம் இந்திய மக்களிடம் தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. ஆனால், 2025 ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் இருந்தே தங்கத்தின் விலை ஜெட் வேகத்தில் அதிகரித்து, மக்களுக்கு அதிர்ச்சி மேல் அதிர்ச்சியை கொடுத்து வருகிறது.
இந்நிலையில், தங்கம் விலை அதிகபட்சமாக ரூ.75 ஆயிரத்தை தொட்டது. இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் தங்கம் விலை லட்சத்தை எட்டும் என பொருளாதார நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர். அதற்கேற்ப, தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில், ஆகஸ்ட் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து 74 ஆயிரம் ரூபாயாக இருந்த தங்கம் விலை, நேற்று முன்தினம் சற்று குறைந்து ரூ.73 ஆயிரத்தை தொட்டது.
நேற்றைய விலை நிலவரம்
நேற்றை நிலவரப்படி ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.120 குறைந்து ரூ.73,720-க்கும், கிராம் ரூ.9,215-க்கும் விற்பனையானது. இந்நிலையில், இன்று அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ.800 உயர்ந்து, மக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இன்றைய விலை நிலவரம்
அதன்படி, இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.100 உயர்ந்து ரூ.9,315-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.800 அதிகரித்து ரூ.74,520-க்கும் விற்பனையாகிறது. அதுவே, 24 காரட் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.872 அதிகரித்து ரூ.81,296-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.109 அதிகரித்து ரூ.10,162-க்கும் விற்பனையாகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை இன்று
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.9,315
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.74,520
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.130
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,30,000
வெள்ளி விலை நிலவரம்
அதேபோல் வெள்ளி விலை நேற்று ஒரு கிராம் ரூ.128 விற்பனையான நிலையில் இன்று 2 ரூபாய் அதிகரித்து கிராம் ரூ.130-க்கும் , கிலோவுக்கு ரூ.2,000 அதிகரித்து ரூ.1,30,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.
கடந்த 5 நாட்களாக 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ)
|சவரன் விலை (ரூ)
|ஆகஸ்ட் 23
|ரூ.9,315 (+100)
|ரூ.74,520 (+800)
|ஆகஸ்ட் 22
|ரூ.9,215 (-15)
|ரூ.73,720 (-120)
|ஆகஸ்ட் 21
|ரூ.9,230 (+50)
|ரூ.73,840 (+400)
|ஆகஸ்ட் 20
|ரூ.9,180 (-55)
|ரூ.73,440 (-440)
|ஆகஸ்ட் 19
|ரூ.9,235 (-40)
|ரூ.73,880 (-320)