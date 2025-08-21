ETV Bharat / business

அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் விலை: இன்றைய நிலவரம் என்ன? - TODAY GOLD RATE

தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.50 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.9,230-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சென்னை: நேற்றைய தினம் சற்று குறைந்த தங்கம் விலை, இன்று (ஆக.21) மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ.400 அதிகரித்து ஒரு பவுன் ரூ.73,840-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.9,230-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இந்தியாவில் தங்கத்தின் விலையானது சர்வதேச அளவிலாக வணிக சூழலை பொருத்து நிர்ணயிக்கப்பட்டு வருகிறது. இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான போர் பதற்றம் மற்றும் அமெரிக்க அதிபராக ட்ரம்பின் அதிரடியான பொருளாதார நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட காரணங்களால் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது.

இந்த ஆண்டின் தொடாக்கத்தில் இருந்து அதிரடியாக உயர்ந்து வந்த தங்கத்தின் விலையானது. அதிகபட்சமாக ரூ. 75 ஆயிரத்தை தொட்டது. தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து 74 ஆயிரத்தில் இருந்து வந்த தங்கம் விலை, நேற்று முன்தினம் சற்று குறைந்து 73 ஆயிரத்தை தொட்டது.

நேற்றைய நிலவரப்படி சவரனுக்கு ரூ.440 அதிகரித்து ஒரு பவுன் ரூ.73,440-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.55 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.9,180க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், இன்று தங்கத்தின் விலை சற்றி அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி, சவரனுக்கு ரூ.400 அதிகரித்து ஒரு பவுன் ரூ.73,840-க்கும், கிராமுக்கு ரூ. 50 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.9,230-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதேபோல் வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.1 அதிகரித்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.126-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 1.26,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேலும், 24 காரட் தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.50 அதிகரித்து ரூ.10,069-க்கும் சவரனுக்கு ரூ.440 அதிகரித்து ரூ.80,552-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்த விலை உயர்வு நகை பிரியர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை இன்று

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.9,230

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.73,840

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.126

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,26,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ)சவரன் விலை (ரூ)
ஆகஸ்ட் 20ரூ.9,230ரூ.73,840
ஆகஸ்ட் 20ரூ.9,180ரூ.73,440
ஆகஸ்ட் 19ரூ.9,235ரூ.73,880
ஆகஸ்ட் 18ரூ.9,275ரூ.74,200
ஆகஸ்ட் 17ரூ.9,275ரூ.74,200
ஆகஸ்ட் 16ரூ.9,275ரூ.74,200
ஆகஸ்ட் 15ரூ.9,280ரூ.74,240
ஆகஸ்ட் 14ரூ.9,290ரூ.74,320
ஆகஸ்ட் 13ரூ.9,290ரூ.74,320
ஆகஸ்ட் 13ரூ.9,295ரூ.74,360

இதையும் படிங்க: தொடரும் பயங்கரம்: வீட்டிற்குள் தூங்கிக் கொண்டிருந்த குழந்தையை கடித்த தெருநாய்!

