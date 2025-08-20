சென்னை: அண்மைக்காலமாக தொடர்ந்து ஏறுமுகத்துடன் காணப்பட்ட ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை, சவனுக்கு இன்று ரூ.440 குறைந்து ரூ.73,440க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இந்தியர்களின் முக்கிய சேமிப்புகளுள் ஒன்றாக இருப்பது தங்கம். பலர் அழகுக்காகவும், ஆசைக்காகவும் தங்கத்தை வாங்குவது ஒருபுறம் இருந்தாலும், நடுத்தர மக்களின் முக்கிய சேமிப்புகளில் ஒன்றாகவே அது உள்ளது. அனைவரது தனிப்பட்ட வாழ்விலும் சரி, நாட்டின் பொருளாதாரத்திலும் சரி, தங்கம் பெரும் பங்கு வகித்து வருவதை யாராலும் மறுக்க முடியாது.
இந்நிலையில், சமீப காலமாக உலக அளவில் நிகழும் பொருளாதார ஏற்ற இறக்கங்கள், வல்லரசு நாடுகளிடையே ஏற்பட்டுள்ள வர்த்தகப் போர், அமெரிக்க அதிபராக ட்ரம்ப் பதவி ஏற்றவுடன் செய்த அதிரடியான பொருளாதார மாற்றங்களின் தாக்கமாக தங்கத்தின் விலை ஜெட் வேகத்தில் அதிகரிப்பதும், திடீரென குறைவதுமாக உள்ளது.
இந்த மாத தொடக்கத்தில் தங்கத்தின் விலையில் மடமடவென ஏற்றம் ஏற்பட்டு ஒரு சவரன் கடந்த 8ஆம் தேதி ரூ.75,760 என்ற வரலாறு காணாத உச்சத்தை தொட்டது. இதுதான் தங்க விலை வரலாற்றிலேயே உச்சபட்ச விலையாகும். அதனைத் தொடர்ந்து, அடுத்த நாளில் இருந்தே தங்கம் விலை குறைய தொடங்கினாலும் அவ்வப்போது தொடர் ஏற்ற இறக்கங்களுடன் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது.
இந்நிலையில், ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை நேற்று சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ரூ.73,880க்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ.440 குறைந்து நகை பிரியர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அந்த வகையில், இன்றைய நிலவரப்படி, ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்றைய தினத்தை விட இன்று ரூ.55 குறைந்து ரூ.9,180-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.440 குறைந்து ரூ.73,440-க்கு விற்பனையாகிறது.
மேலும், 24 காரட் தங்கத்தின் விலை நேற்றைய தினத்தை விட இன்று கிராமுக்கு ரூ.60 குறைந்து ரூ.10,015-க்கும் சவரனுக்கு ரூ.480 குறைந்து ரூ.80,120-க்கு விற்பனையாகிறது. அதே போல், வெள்ளி விலை நேற்றை விட இன்று ரூ.1 குறைந்து ரூ.125-க்கும் கிலோ ரூ.1,25,000-க்கும் விற்பனையானது.
கடந்த 5 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ)
|சவரன் விலை (ரூ)
|ஆகஸ்ட் 20
|ரூ.9,180
|ரூ.73,440
|ஆகஸ்ட் 19
|ரூ.9,235
|ரூ.73,880
|ஆகஸ்ட் 18
|ரூ.9,275
|ரூ.74,200
|ஆகஸ்ட் 17
|ரூ.9,275
|ரூ.74,200
|ஆகஸ்ட் 16
|ரூ.9,275
|ரூ.74,200
|ஆகஸ்ட் 15
|ரூ.9,280
|ரூ.74,240
|ஆகஸ்ட் 14
|ரூ.9,290
|ரூ.74,320
|இதையும் படிங்க: செமிகண்டக்டர் மிஷன் திட்டத்திற்கு ரூ.500 கோடி ஒதுக்கீடு! தமிழ்நாடு அரசு ஆணை வெளியீடு!
தங்கத்தின் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் மாறுவதற்கு காரணம்
பொதுவாக தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது. இதற்கு காரணமாக அமைவது உலக சந்தை, USD-INR மாற்ற விகிதம், இறக்குமதி சுங்கம், காலநிலை மாற்றம், பண்டிகை மற்றும் திருமண காலம், பங்கு சந்தை என கூறலாம்.