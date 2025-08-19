ETV Bharat / business

3 நாட்கள் கழித்து கணிசமாக குறைந்த தங்கம் விலை - ஒரு சவரன் எவ்வளவு? - GOLD RATE TODAY

கடந்த 3 நாட்களாக தங்கத்தின் விலையில் மாற்றம் எதுவுமின்றி விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று கணிசமாக குறைந்திருக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2025 at 11:40 AM IST

1 Min Read

சென்னை: இன்று ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையானது, நேற்றைய தினத்தைவிட ரூ.320 குறைந்து ரூ. 73,880க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இந்தியர்களை பொருத்தவரை தங்கத்தை பலரும் விரும்பி வாங்குகின்றனர். அதிலும் குறிப்பாக, தென்னிந்தியர்களுக்கு தங்கத்தின் மீதான மோகம் சற்று அதிகமாகவே காணப்படுகிறது. தென்னிந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் உள்ளவர்கள்தான் அதிக தங்கம் வைத்திருக்கின்றனர். இதனால் தங்கம் விலையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தாலும், தங்கத்தை முதலீடாக நினைக்கிறவர்கள், அதை தொடர்ந்து வாங்கிக்கொண்டேதான் இருக்கின்றனர். இதனால் தங்கத்தின் விலையும் அதற்கேற்றாற் போலவே இருக்கிறது.

இந்த மாத தொடக்கத்தில் தங்கத்தின் விலையில் மடமடவென ஏற்றம் ஏற்பட்டு ஒரு சவரன் கடந்த 8ஆம் தேதி ரூ. 75,760 என்ற வரலாறு காணாத உச்சத்தை தொட்டது. இதுதான் தங்க விலை வரலாற்றிலேயே உச்சபட்ச விலையாகும். அதனைத் தொடர்ந்து, அடுத்த நாளில் இருந்தே தங்கம் விலை குறைய தொடங்கினாலும் அவ்வப்போது தொடர் ஏற்ற இறக்கங்களுடன் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது.

இந்நிலையில், தங்கத்தின் விலையானது, கடந்த வாரத்திலிருந்து இறக்கம் கண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, கடந்த 3 நாட்களாக ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் இருந்து வந்த நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ. 320 குறைந்துள்ளது.

இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலிருந்தே தங்கத்தின் விலையானது அதிரடி காட்டி வருகிறது. உலக வர்த்தக நிலவரப்படி ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கமானது, அடுத்த ஆண்டில் லட்சம் ரூபாயைத் தாண்டலாம் என நிபுணர்கள் கணித்திருக்கின்றனர். இருப்பினும் நேற்று ஒரு கிராம் 22 காரட் தங்கமானது ரூ. 9,275க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 40 குறைந்து, ரூ.9,235க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. நேற்று ஒரு சவரன் ரூ. 74,200க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 73,880க்கு விற்பனையாகிறது.

இதையும் படிங்க: ஜான் பாண்டியனின் கட்சி பதிவு ரத்தாகிறதா? தேர்தல் அலுவலர் கடிதத்தால் பரபரப்பு

வெள்ளி விலையில் கிராமுக்கு ரூ. 1 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 126க்கும், ஒரு கிலோ 1,26,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை இன்று

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.9,235

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.73,880

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.126

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,26,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கம் விலை நிலவரம்

தேதிகிராம் விலை (ரூ)சவரன் விலை (ரூ)
ஆகஸ்ட் 19ரூ.9,235ரூ.73,880
ஆகஸ்ட் 18ரூ.9,275ரூ.74,200
ஆகஸ்ட் 17ரூ.9,275ரூ.74,200
ஆகஸ்ட் 16ரூ.9,275ரூ.74,200
ஆகஸ்ட் 15ரூ.9,280ரூ.74,240
ஆகஸ்ட் 14ரூ.9,290ரூ.74,320
ஆகஸ்ட் 13ரூ.9,290ரூ.74,320
ஆகஸ்ட் 12ரூ.9,295ரூ.74,360
ஆகஸ்ட் 11ரூ.9,375ரூ.75,000
ஆகஸ்ட் 10ரூ.9,445ரூ.75,560

சென்னை: இன்று ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையானது, நேற்றைய தினத்தைவிட ரூ.320 குறைந்து ரூ. 73,880க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இந்தியர்களை பொருத்தவரை தங்கத்தை பலரும் விரும்பி வாங்குகின்றனர். அதிலும் குறிப்பாக, தென்னிந்தியர்களுக்கு தங்கத்தின் மீதான மோகம் சற்று அதிகமாகவே காணப்படுகிறது. தென்னிந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் உள்ளவர்கள்தான் அதிக தங்கம் வைத்திருக்கின்றனர். இதனால் தங்கம் விலையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தாலும், தங்கத்தை முதலீடாக நினைக்கிறவர்கள், அதை தொடர்ந்து வாங்கிக்கொண்டேதான் இருக்கின்றனர். இதனால் தங்கத்தின் விலையும் அதற்கேற்றாற் போலவே இருக்கிறது.

இந்த மாத தொடக்கத்தில் தங்கத்தின் விலையில் மடமடவென ஏற்றம் ஏற்பட்டு ஒரு சவரன் கடந்த 8ஆம் தேதி ரூ. 75,760 என்ற வரலாறு காணாத உச்சத்தை தொட்டது. இதுதான் தங்க விலை வரலாற்றிலேயே உச்சபட்ச விலையாகும். அதனைத் தொடர்ந்து, அடுத்த நாளில் இருந்தே தங்கம் விலை குறைய தொடங்கினாலும் அவ்வப்போது தொடர் ஏற்ற இறக்கங்களுடன் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது.

இந்நிலையில், தங்கத்தின் விலையானது, கடந்த வாரத்திலிருந்து இறக்கம் கண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, கடந்த 3 நாட்களாக ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் இருந்து வந்த நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ. 320 குறைந்துள்ளது.

இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலிருந்தே தங்கத்தின் விலையானது அதிரடி காட்டி வருகிறது. உலக வர்த்தக நிலவரப்படி ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கமானது, அடுத்த ஆண்டில் லட்சம் ரூபாயைத் தாண்டலாம் என நிபுணர்கள் கணித்திருக்கின்றனர். இருப்பினும் நேற்று ஒரு கிராம் 22 காரட் தங்கமானது ரூ. 9,275க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 40 குறைந்து, ரூ.9,235க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. நேற்று ஒரு சவரன் ரூ. 74,200க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 73,880க்கு விற்பனையாகிறது.

இதையும் படிங்க: ஜான் பாண்டியனின் கட்சி பதிவு ரத்தாகிறதா? தேர்தல் அலுவலர் கடிதத்தால் பரபரப்பு

வெள்ளி விலையில் கிராமுக்கு ரூ. 1 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 126க்கும், ஒரு கிலோ 1,26,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை இன்று

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.9,235

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.73,880

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.126

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,26,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கம் விலை நிலவரம்

தேதிகிராம் விலை (ரூ)சவரன் விலை (ரூ)
ஆகஸ்ட் 19ரூ.9,235ரூ.73,880
ஆகஸ்ட் 18ரூ.9,275ரூ.74,200
ஆகஸ்ட் 17ரூ.9,275ரூ.74,200
ஆகஸ்ட் 16ரூ.9,275ரூ.74,200
ஆகஸ்ட் 15ரூ.9,280ரூ.74,240
ஆகஸ்ட் 14ரூ.9,290ரூ.74,320
ஆகஸ்ட் 13ரூ.9,290ரூ.74,320
ஆகஸ்ட் 12ரூ.9,295ரூ.74,360
ஆகஸ்ட் 11ரூ.9,375ரூ.75,000
ஆகஸ்ட் 10ரூ.9,445ரூ.75,560

For All Latest Updates

TAGGED:

GOLD PRICETODAY GOLD RATEதங்கம் விலைஇன்றைய தங்கம் விலைGOLD RATE TODAY

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.