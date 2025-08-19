சென்னை: இன்று ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையானது, நேற்றைய தினத்தைவிட ரூ.320 குறைந்து ரூ. 73,880க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இந்தியர்களை பொருத்தவரை தங்கத்தை பலரும் விரும்பி வாங்குகின்றனர். அதிலும் குறிப்பாக, தென்னிந்தியர்களுக்கு தங்கத்தின் மீதான மோகம் சற்று அதிகமாகவே காணப்படுகிறது. தென்னிந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் உள்ளவர்கள்தான் அதிக தங்கம் வைத்திருக்கின்றனர். இதனால் தங்கம் விலையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தாலும், தங்கத்தை முதலீடாக நினைக்கிறவர்கள், அதை தொடர்ந்து வாங்கிக்கொண்டேதான் இருக்கின்றனர். இதனால் தங்கத்தின் விலையும் அதற்கேற்றாற் போலவே இருக்கிறது.
இந்த மாத தொடக்கத்தில் தங்கத்தின் விலையில் மடமடவென ஏற்றம் ஏற்பட்டு ஒரு சவரன் கடந்த 8ஆம் தேதி ரூ. 75,760 என்ற வரலாறு காணாத உச்சத்தை தொட்டது. இதுதான் தங்க விலை வரலாற்றிலேயே உச்சபட்ச விலையாகும். அதனைத் தொடர்ந்து, அடுத்த நாளில் இருந்தே தங்கம் விலை குறைய தொடங்கினாலும் அவ்வப்போது தொடர் ஏற்ற இறக்கங்களுடன் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது.
இந்நிலையில், தங்கத்தின் விலையானது, கடந்த வாரத்திலிருந்து இறக்கம் கண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, கடந்த 3 நாட்களாக ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் இருந்து வந்த நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ. 320 குறைந்துள்ளது.
இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலிருந்தே தங்கத்தின் விலையானது அதிரடி காட்டி வருகிறது. உலக வர்த்தக நிலவரப்படி ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கமானது, அடுத்த ஆண்டில் லட்சம் ரூபாயைத் தாண்டலாம் என நிபுணர்கள் கணித்திருக்கின்றனர். இருப்பினும் நேற்று ஒரு கிராம் 22 காரட் தங்கமானது ரூ. 9,275க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 40 குறைந்து, ரூ.9,235க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. நேற்று ஒரு சவரன் ரூ. 74,200க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 73,880க்கு விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலையில் கிராமுக்கு ரூ. 1 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 126க்கும், ஒரு கிலோ 1,26,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை இன்று
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.9,235
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.73,880
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.126
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,26,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கம் விலை நிலவரம்
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ)
|சவரன் விலை (ரூ)
|ஆகஸ்ட் 19
|ரூ.9,235
|ரூ.73,880
|ஆகஸ்ட் 18
|ரூ.9,275
|ரூ.74,200
|ஆகஸ்ட் 17
|ரூ.9,275
|ரூ.74,200
|ஆகஸ்ட் 16
|ரூ.9,275
|ரூ.74,200
|ஆகஸ்ட் 15
|ரூ.9,280
|ரூ.74,240
|ஆகஸ்ட் 14
|ரூ.9,290
|ரூ.74,320
|ஆகஸ்ட் 13
|ரூ.9,290
|ரூ.74,320
|ஆகஸ்ட் 12
|ரூ.9,295
|ரூ.74,360
|ஆகஸ்ட் 11
|ரூ.9,375
|ரூ.75,000
|ஆகஸ்ட் 10
|ரூ.9,445
|ரூ.75,560