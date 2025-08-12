சென்னை: இன்று தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.640 குறைந்து ரூ.74,360-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கத்தின் விலையில் தினசரி மாற்றம் ஏற்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலிருந்தே தங்கம் விலை விறுவிறுவென ஏற்றம் கண்ட நிலையில், இன்னும் சில மாதங்களில் ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ. 1 லட்சத்தை தொடலாம் என நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர். இதனால் தங்கம் என்பது சாமானியர்களுக்கு கனவாகவே போகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
தற்போது ஒரு சவரன் ரூ.75 ஆயிரத்தை தொட்டுவிட்ட போதிலும் தங்கத்தின் மீதான முதலீடு இன்றும் குறைந்தபாடில்லை. குறிப்பாக, நிலையான சொத்துக்களின் மீது முதலீடு செய்ய நினைப்பவர்கள் முதலில் தேர்ந்தெடுப்பது தங்கம் என்பதாலேயே இதன் மவுசு நாளுக்குநாள் கூடிக்கொண்டே போகிறது.
இன்றைய நிலவரம்
கடந்த இரு நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 75,560-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், நேற்று திடீரென சவரனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ரூ.75 ஆயிரத்துக்கு விற்பனையானது. இன்றும் விலையேற்றம் இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், சவரனுக்கு ரூ.640 குறைந்திருக்கிறது.
அதன்படி, ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 74,360க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் ரூ.9,375க்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று ரூ.80 குறைந்து, ரூ.9,295-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
நேற்று ஒரு கிராம் வெள்ளியானது ரூ.127-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ.2 குறைந்து ரூ.125-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, ஒரு கிலோ வெள்ளியானது ரூ.1,25,000-க்கு விற்பனையாகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை இன்று:
- ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.9,295
- ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.74,360
- வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.125
- வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,25,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கம் விலை நிலவரம்
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ)
|சவரன் விலை (ரூ)
|ஆகஸ்ட் 12
|ரூ.9,295
|ரூ.74,360
|ஆகஸ்ட் 11
|ரூ.9,375
|ரூ.75,000
|ஆகஸ்ட் 10
|ரூ.9,445
|ரூ.75,560
|ஆகஸ்ட் 9
|ரூ.9,445
|ரூ.75,560
|ஆகஸ்ட் 8
|ரூ.9,470
|ரூ.75,760
|ஆகஸ்ட் 7
|ரூ.9,400
|ரூ.75,200
|ஆகஸ்ட் 6
|ரூ.9,380
|ரூ.75,040
|ஆகஸ்ட் 5
|ரூ.9,370
|ரூ.74,960
|ஆகஸ்ட் 4
|ரூ.9,295
|ரூ.74,360
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.