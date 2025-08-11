சென்னை: கடந்த 2 நாட்களாக ஒரே விலையில் இருந்த தங்கம், இன்று சவரனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ரூ.75 ஆயிரத்திற்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் ஒரு கிராம் ரூ.127க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடந்த ஜூலை 6 ஆம் தேதி 75 ஆயிரம் ரூபாயை தொட்ட தங்கம் விலை, ஒரு வாரமாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்டு வந்தது. நேற்று முன் தினம், சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.75,760-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து நேற்றும் (ஆகஸ்ட் 10) விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அதே விலை தொடர்ந்த நிலையில், மக்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில், இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக சரிந்துள்ளது.
இந்தியா உட்பட பல்வேறு நாடுகள் மீது அமெரிக்கா அதிகபடியான வரிகளை விதித்துள்ளதால், பங்குச் சந்தைகள் நிலையற்று இருக்கின்றன. இதனால் தங்கத்தின் மீதான முதலீடுகளும் ஏற்ற இறக்கமாக உள்ளன. இதுவும் தங்கம் விலையில் தொடர்ந்து ஏற்றம் இறக்கம் நிலவுவதற்கு முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது.
இன்றைய நிலவரம்
இன்றைய (ஆக. 11) நிலவரப் படி கிராமுக்கு ரூ.70 குறைந்து 1 கிராம் ரூ.9,375-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.560 குறைந்து 1 சவரன் ரூ.75 ஆயிரத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் கடந்த 5 நாட்களாக ஒரு கிராம் ரூ. 127-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 1,27,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது
தங்கம் & வெள்ளி இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.9,375
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.75,000
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.127
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,27,000
ஆகஸ்ட் மாதம் 22 காரட் தங்கம் விலை நிலவரம்
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ)
|சவரன் விலை (ரூ)
|ஆகஸ்ட் 11
|ரூ.9,375
|ரூ.75,000
|ஆகஸ்ட் 10
|ரூ.9,445
|ரூ.75,560
|ஆகஸ்ட் 9
|ரூ.9,445
|ரூ.75,560
|ஆகஸ்ட் 8
|ரூ.9,470
|ரூ.75,760
|ஆகஸ்ட் 7
|ரூ.9,400
|ரூ.75,200
|ஆகஸ்ட் 6
|ரூ.9,380
|ரூ.75,040
|ஆகஸ்ட் 5
|ரூ.9,370
|ரூ.74,960
|ஆகஸ்ட் 4
|ரூ.9,295
|ரூ.74,360
|ஆகஸ்ட் 3
|ரூ.9,290
|ரூ.74,320
