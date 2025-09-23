வரலாறு காணாத புதிய உச்சம்! ரூ.85,000-ஐ கடந்த தங்கம் விலை!
ஒரே நாளில் இரண்டு முறை ஆபரண தங்கத்தின் விலை அதிகரித்திருக்கும் நிலையில் சவரனுக்கு ரூ. 1,680 உயர்ந்திருக்கிறது.
Published : September 23, 2025 at 3:37 PM IST|
Updated : September 23, 2025 at 3:52 PM IST
சென்னை: இன்று காலை ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 560 அதிகரித்து, சவரன் 84 ஆயிரம் ரூபாயை கடந்த நிலையில், இன்று பிற்பகல் கிராமுக்கு ரூ.1,120 அதிகரித்து சவரன் ரூ.85,120க்கு விற்பனையாகிறது. கடந்த 2 நாட்களில் சரவனுக்கு ரூ.1680 அதிகரித்து பொதுமக்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. தொடர்ந்து 2-வது நாளாக தங்கத்தின் விலை 2 முறை அதிகரித்துள்ளது.
22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நாளுக்கு நாள் புதிய உச்சத்தை தொட்டு வரும் நிலையில் நேற்று ஒரே நாளில் இரண்டு முறை விலை அதிகரித்து அதிர்ச்சி கொடுத்தது. இந்நிலையில் இன்று காலை சவரனுக்கு ரூ. 560 அதிகரித்து ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ. 84 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில் தற்போது இன்று மாலை நிலவரப்படி, மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ. 1,120 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 85,120-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று காலை ஒரு கிராமுக்கு ரூ. 70 அதிகரித்திருந்த நிலையில், பிற்பகலில் மீண்டும் ரூ. 140 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ. 10,640-க்கு விற்பனையாகிறது.
நேற்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 1,120 அதிகரித்திருந்த நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 1,680 அதிகரித்து பேரதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது. இதனால் முதல் முறையாக வரலாற்றில் புதிய உச்சமாக ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலை ரூ. 85 ஆயிரத்தை தாண்டிருக்கிறது.
தங்கத்தைப் போன்றே வெள்ளி விலையும் இன்று மாலை கிராமுக்கு ரூ.1 அதிகரித்து, ரூ.150-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரு.1,50,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,640
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.85,120
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.150
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,50,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|செப்டம்பர் 23
|ரூ.10,640
|ரூ.85,120
|செப்டம்பர் 22
|ரூ.10,430
|ரூ.83,440
|செப்டம்பர் 21
|ரூ.10,290
|ரூ.82,320
|செப்டம்பர் 20
|ரூ.10,290
|ரூ.82,320
|செப்டம்பர் 19
|ரூ.10,230
|ரூ.81,840
|செப்டம்பர் 18
|ரூ.10,220
|ரூ.81,760
|செப்டம்பர் 17
|ரூ.10,270
|ரூ.82,160
|செப்டம்பர் 16
|ரூ.10,280
|ரூ.82,240
|செப்டம்பர் 15
|ரூ.10,210
|ரூ.81,680
|செப்டம்பர் 14
|ரூ.10,220
|ரூ.81,760
|செப்டம்பர் 13
|ரூ.10,220
|ரூ.81,760