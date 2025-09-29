ETV Bharat / business

புதிய உச்சத்தில் தங்கம் விலை: இன்று ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தில் இருந்து வந்த வெள்ளி விலை இன்று கிராம் ரூ.160-ஐ தொட்டு வரலாற்றின் புதிய உச்சத்தை அடைந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (getty image)
Published : September 29, 2025 at 10:21 AM IST

சென்னை: கடந்த இரண்டு நாட்களாக அதிகரித்து வந்த தங்கம் விலை இன்று மூன்றாவது நாளாக மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.60 அதிகரித்து ரூ.10,700-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.480 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.85,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இந்தியாவில் தங்கத்தின் விலையானது சர்வதேச அளவிலாக வணிக சூழலை பொருத்து நிர்ணயிக்கப்பட்டு வருகிறது. இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான போர் பதற்றம் மற்றும் அமெரிக்க அதிபராக ட்ரம்பின் அதிரடியான பொருளாதார நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட காரணங்களால் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது.

ஆண்டு தொடக்கத்திலிருந்தே தங்கத்தின் விலை படிப்படியாக அதிகரித்துக் கொண்டே வந்த நிலையில், செப்.23 ஆம் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் வரலாற்றின் புதிய உச்சமாக ரூ.85 ஆயிரத்தை தொட்டது. இந்த திடீர் விலையேற்றத்தால் நகை பிரியர்கள் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளனர். நேற்று முன்தினம் கிராமுக்கு ரூ.90 அதிகரித்து ரூ.10,640-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.720 அதிகரித்து ரூ.85,120-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. நேற்றைய தினமும் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அதே விலை நீடித்தது. இந்த நிலையில், மூன்றவாது நாளாக இன்றும் (செப் 29) தங்கம் விலை சற்று அதிகரித்துள்ளது.

தங்கம் விலை

அதன்படி 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.60 அதிகரித்து ரூ.10,700-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.480 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.85,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல் 24 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.65 அதிகரித்து ரூ.11,672-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.520 அதிகரித்து ரூ.93,376-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

கடந்த 10 நாட்களாகவே ஏறுமுகத்தில் இருந்து வந்த வெள்ளி விலையும் இன்று கிராமுக்கு ரூ.1 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.160-க்கும், 1 கிலோ வெல்ளி 1,60,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. செப்.25 ஆம் தேதி கிராம் ரூ.150-்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட வெள்ளி விலை கடந்த 4 நாட்களில் கிராமுக்கு ரூ.10 அதிகரித்து இன்று ஒரு கிராம் ரூ.160க்கு விற்பனையாகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,700

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.85,600

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.160

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,60,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
செப்டம்பர் 29ரூ.10,700ரூ.85,600
செப்டம்பர் 28ரூ.10,640ரூ.85,120
செப்டம்பர் 27ரூ.10,640ரூ.85,120
செப்டம்பர் 26ரூ.10,550ரூ.84,400
செப்டம்பர் 25ரூ.10,510ரூ.84,080
செப்டம்பர் 24ரூ.10,600ரூ.84,800
செப்டம்பர் 23ரூ.10,640ரூ.85,120
செப்டம்பர் 22ரூ.10,430ரூ.83,440
செப்டம்பர் 21ரூ.10,290ரூ.82,320
செப்டம்பர் 20ரூ.10,290ரூ.82,320

