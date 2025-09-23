ETV Bharat / business

ரூ.84 ஆயிரத்தை தொட்ட தங்கம் விலை! புதிய உச்சத்தால் நகை பிரியர்கள் அதிர்ச்சி

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்திருப்பது நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2025 at 10:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஒரே நாளில் நேற்றஉ இரண்டு முறை அதிகரித்த தங்கம் விலை, இன்றும் அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.84 ஆயிரத்தை தொட்டுள்ளது. வெள்ளி விலையும் புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

உலக பொருளாதார சூழல், அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு, அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பின் வீழ்ச்சி உள்ளிட்ட காரணங்களால் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து அதிரடியாக உயர்ந்து வருகிறது. கடந்த செப்.16 ஆம் தேதி சவரன் ரூ.82 ஆயிரத்தை கடந்த தங்கம் விலை, இன்று சவரன் ரூ.84 ஆயிரத்தை தொட்டுள்ளது. கடந்த இரண்டு நாட்களில் மட்டும் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,680 அதிகரித்து புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

நேற்றைய தினம் தங்கத்தின் விலை 2 முறை அதிரடியாக உயர்ந்து நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை நேற்று காலை கிராமுக்கு ரூ.70 அதிகரித்து ரூ.10,360-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து ரூ.82,880-க்கும் விற்பனையானது. மீண்டும் பிற்பகலில் கிராமுக்கு ரூ.70 அதிகரித்து ரூ.10,430-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து ரூ.83,440-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. ஒரே நாளில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு அதிரடியாக ரூ.1,120 அதிகரித்தது.

தங்கம் விலை

இந்த அதிரடி விலையேற்றம் இன்று தொடர்கிறது. சென்னையில் இன்று 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.10,500-க்கும், சவரனுக்கு அதிரடியாக ரூ.560 அதிகரித்து ரூ.84,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.76 அதிகரித்து ரூ.11,454-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.608 அதிகரித்து ரூ.91,632-க்கும் விற்பனையாகிறது.

தங்கத்தைப் போன்றே வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ.1 அதிகரித்து, ரூ.149-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரு.1,49,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பு: ''தள்ளுபடி என்ற பெயரில் மக்களை ஏமாற்றும் ஆவின்'' - கொதிக்கும் தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் சங்கம்!

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,500

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.84,000

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.149

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,49,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
செப்டம்பர் 23ரூ.10,500ரூ.84,000
செப்டம்பர் 22ரூ.10,430ரூ.83,440
செப்டம்பர் 21ரூ.10,290ரூ.82,320
செப்டம்பர் 20ரூ.10,290ரூ.82,320
செப்டம்பர் 19ரூ.10,230ரூ.81,840
செப்டம்பர் 18ரூ.10,220ரூ.81,760
செப்டம்பர் 17ரூ.10,270ரூ.82,160
செப்டம்பர் 16ரூ.10,280ரூ.82,240
செப்டம்பர் 15ரூ.10,210ரூ.81,680
செப்டம்பர் 14ரூ.10,220ரூ.81,760
செப்டம்பர் 13ரூ.10,220ரூ.81,760

For All Latest Updates

TAGGED:

TODAY GOLD PRICEGOLD AND SILVER RATECHENNAI GOLD PRICEதங்கம் விலைGOLD PRICE TODAY CHENNAI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.