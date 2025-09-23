ரூ.84 ஆயிரத்தை தொட்ட தங்கம் விலை! புதிய உச்சத்தால் நகை பிரியர்கள் அதிர்ச்சி
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்திருப்பது நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
Published : September 23, 2025 at 10:27 AM IST
சென்னை: ஒரே நாளில் நேற்றஉ இரண்டு முறை அதிகரித்த தங்கம் விலை, இன்றும் அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.84 ஆயிரத்தை தொட்டுள்ளது. வெள்ளி விலையும் புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.
உலக பொருளாதார சூழல், அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு, அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பின் வீழ்ச்சி உள்ளிட்ட காரணங்களால் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து அதிரடியாக உயர்ந்து வருகிறது. கடந்த செப்.16 ஆம் தேதி சவரன் ரூ.82 ஆயிரத்தை கடந்த தங்கம் விலை, இன்று சவரன் ரூ.84 ஆயிரத்தை தொட்டுள்ளது. கடந்த இரண்டு நாட்களில் மட்டும் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,680 அதிகரித்து புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.
நேற்றைய தினம் தங்கத்தின் விலை 2 முறை அதிரடியாக உயர்ந்து நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை நேற்று காலை கிராமுக்கு ரூ.70 அதிகரித்து ரூ.10,360-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து ரூ.82,880-க்கும் விற்பனையானது. மீண்டும் பிற்பகலில் கிராமுக்கு ரூ.70 அதிகரித்து ரூ.10,430-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து ரூ.83,440-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. ஒரே நாளில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு அதிரடியாக ரூ.1,120 அதிகரித்தது.
தங்கம் விலை
இந்த அதிரடி விலையேற்றம் இன்று தொடர்கிறது. சென்னையில் இன்று 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.10,500-க்கும், சவரனுக்கு அதிரடியாக ரூ.560 அதிகரித்து ரூ.84,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.76 அதிகரித்து ரூ.11,454-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.608 அதிகரித்து ரூ.91,632-க்கும் விற்பனையாகிறது.
தங்கத்தைப் போன்றே வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ.1 அதிகரித்து, ரூ.149-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரு.1,49,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,500
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.84,000
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.149
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,49,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|செப்டம்பர் 23
|ரூ.10,500
|ரூ.84,000
|செப்டம்பர் 22
|ரூ.10,430
|ரூ.83,440
|செப்டம்பர் 21
|ரூ.10,290
|ரூ.82,320
|செப்டம்பர் 20
|ரூ.10,290
|ரூ.82,320
|செப்டம்பர் 19
|ரூ.10,230
|ரூ.81,840
|செப்டம்பர் 18
|ரூ.10,220
|ரூ.81,760
|செப்டம்பர் 17
|ரூ.10,270
|ரூ.82,160
|செப்டம்பர் 16
|ரூ.10,280
|ரூ.82,240
|செப்டம்பர் 15
|ரூ.10,210
|ரூ.81,680
|செப்டம்பர் 14
|ரூ.10,220
|ரூ.81,760
|செப்டம்பர் 13
|ரூ.10,220
|ரூ.81,760