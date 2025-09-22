ETV Bharat / business

ரூ.83 ஆயிரத்தை நெருங்கும் தங்கம் விலை - நகை பிரியர்கள் ஷாக்!

வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.83 ஆயிரத்தை நெருங்க உள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2025 at 10:23 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பெரும்பாலான நாட்களில் ஏற்றம் கண்டு வரும் தங்கம் விலை இன்றும் சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.82,880-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.70 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.10,360-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் தங்கத்தின் விலை இன்று மீண்டும் வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை அடைந்துள்ளது. உலக பொருளாதார சூழல், அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு போன்ற காரணிகளால் தங்கம் விலையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. அமெரிக்க டாலுருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வீழ்ச்சியடையும்போது தங்கம் விலை உயரும் என்று பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

கடந்த செப்.12 ஆம் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.81,920-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், 10 நாட்களில் மட்டும் சவரனுக்கு ரூ.960 அதிகரித்து தற்போது ஒரு சவரன் ரூ.82,880-க்கு விற்பனையாகிறது. விரைவில் சவரன் ரூ.83 ஆயிரத்தை நெருங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நேற்று முன்தினம் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.60 அதிகரித்து ரூ.10,290-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.480 அதிகரித்து ரூ.82,320-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. நேற்று விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அதே விலை நீடித்தது. இந்த நிலையில், தங்கத்தின் விலை இன்று (செப்.22) சவரனுக்கு ரூ.560 என அதிரடியாக அதிகரித்து நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

தங்கம் விலை

22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 அதிகரித்து ரூ.10,360-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து ரூ.82,880--க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதேபோல், 24 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.77 அதிகரித்து ரூ.11,302-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.616 அதிகரித்து ரூ.90,416-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு அதிரடியாக ரூ.3 அதிகரித்து, ரூ.148-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரு.1,48,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கத்தை போன்று வெள்ளி விலையும் தற்போது தினசரி ஒன்று அல்லது இரண்டு ரூபாய் உயர்ந்து வருகிறது.

இதையும் படிங்க: அமலுக்கு வந்தது புதிய ஜிஎஸ்டி! வரி குறையும், அதிகரிக்கும் பொருள்கள் - முழு விவரம்

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,360

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.82,880

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.148

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,48,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
செப்டம்பர் 22ரூ.10,360 ரூ.82,880
செப்டம்பர் 21ரூ.10,290ரூ.82,320
செப்டம்பர் 20ரூ.10,290ரூ.82,320
செப்டம்பர் 19ரூ.10,230ரூ.81,840
செப்டம்பர் 18ரூ.10,220ரூ.81,760
செப்டம்பர் 17ரூ.10,270ரூ.82,160
செப்டம்பர் 16ரூ.10,280ரூ.82,240
செப்டம்பர் 15ரூ.10,210ரூ.81,680
செப்டம்பர் 14ரூ.10,220ரூ.81,760
செப்டம்பர் 13ரூ.10,220ரூ.81,760

For All Latest Updates

TAGGED:

GOLD AND SILVER RATEதங்கம் விலைCHENNAI GOLD PRICEGOLD PRICEGOLD PRICE TODAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.