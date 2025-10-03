ETV Bharat / business

அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை - நகை பிரியர்கள் சற்று மகிழ்ச்சி!

கடந்த 2 நாட்களாக தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தில் இருந்து வந்த தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.110 குறைந்துள்ளது.

சென்னை: தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.110 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.10,840-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.880 குறைந்து ரூ.86,720-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்தே தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து வருகிறது. இடையில் குறைந்தாலும் அவ்வப்போது வரலாற்றின் புதிய உச்சத்தை தொடு நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்குகிறது. அக்டோபர் மாத தொடக்கத்தில் உயர்ந்த தங்கம் விலை நிலையில் நேற்றைய தினம் சற்று குறைந்தது. நேற்று காலை தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.10,880-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.87,040க்கு விற்பனையானது.

தொடர்ந்து, மாலை கிராமுக்கு ரூ.70 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.10,950க்கும் சவரனுக்கு ரூ.560 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.87,600க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. ஒரே நாளில் காலையில் குறைந்த தங்கம் விலை, மதியம் மீண்டும் அதிகரித்து புதிய உச்சத்தை தொட்டு நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழித்தியது.

தங்கம் விலை

இந்த நிலையில், இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. 22 காரட் ஆபர்ணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.110 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.10,840-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.880 குறைந்து ரூ.86,720-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கம் விலை விலை கிராமுக்கு ரூ.120குறைந்து ரூ.11,825-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.960 குறைந்து ரூ.94,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

தொடர்ந்து, ஏறுமுகத்தில் இருந்த வெள்ளி விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.3 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.161-க்கும், 1 கிலோ வெள்ளி 1,61,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. உலகப் பொருளாதார நிலை, அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு ஆகியவை தங்கத்தின் விலையை தீர்மானிக்கின்றன. இந்த காரணிகள் தினந்தோறும் மாறுபடுவதால், தங்கத்தின் விலையிலும் தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கம் காணப்பட்டு வருகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,840

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.86,720

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.161

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,61,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
அக்டோபர் 3ரூ.10,840ரூ.86,720
அக்டோபர் 2ரூ.10,950ரூ.87,600
அக்டோபர் 1ரூ.10,950ரூ.87,600
செப்டம்பர் 30ரூ.10,860ரூ.86,880
செப்டம்பர் 29ரூ.10,770ரூ.86,160
செப்டம்பர் 28ரூ.10,640ரூ.85,120
செப்டம்பர் 27ரூ.10,640ரூ.85,120
செப்டம்பர் 26ரூ.10,550ரூ.84,400
செப்டம்பர் 25ரூ.10,510ரூ.84,080
செப்டம்பர் 24ரூ.10,600ரூ.84,800

