வரலாறு காணாத உச்சம்.. ஒரு சவரன் தங்கம் விலை ரூ.81,200!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று மீண்டும் அதிகரித்து வரலாற்றில் புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

Published : September 9, 2025 at 11:37 AM IST

சென்னை: கடந்த ஒரு வாரமாக ஏறுமுகத்தில் இருந்து வரும் தங்கத்தின் விலை, இன்றும் அதிரடியாக உயர்ந்து புதிய உச்சம் அடைந்துள்ளது. அதன்படி, சவரனுக்கு ரூ.720 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 81,200 விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

செப்டம்பர் மாத தொடக்கத்தில் அதிகரித்த தங்கம் விலை, நாளுக்கு நாள் தொடர்ந்து ஏறுமுகத்திலேயே இருந்து வருகிறது. கடந்த 6 ஆம் தேதி வரலாற்றில் முதல் முறையாக ஒரு கிராம் ரூ. 10 ஆயிரத்தை கடந்து பொதுமக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. இதனிடையே, கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 2,760 அதிகரித்துள்ளது. அமெரிக்காவின் 50 சதவீத வரி விதிப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களால் தங்கத்தின் மீதான முதலீகள் தினமும் அதிகரித்து வருவதால், தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து புதிய உச்சத்தை தொட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், நேற்று ஒரே நாளில் 2 முறை தங்கம் விலையில் மாற்றம் நிகழ்ந்தது. காலையில் ரூ.280 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.79,760-க்கு விற்கப்பட்ட தங்கம், மதியம் அதிரடியாக ரூ.720 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.80,480க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

தங்கம் விலை:

இந்நிலையில், இன்றும் (செப் 9) தங்கம் விலை ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்துள்ளது. 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராம் ரூ. 90 அதிகரித்துரூ.10,150-க்கும், சவரன் ரூ. 720 அதிகரித்து ரூ.81,220-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.98 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.11,072-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 784 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.88,576 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை:

வெள்ளி விலை எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் இன்றும் ஒரு கிராம் ரூ.140 -க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.1,40,000 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை எவ்வளவு?

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,150

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.81,220

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.140

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,40,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
செப்டம்பர் 9ரூ.10,150ரூ.81,200
செப்டம்பர் 8ரூ.10,060ரூ.80,480
செப்டம்பர் 7ரூ.10,005ரூ.80,040
செப்டம்பர் 6ரூ.10,005ரூ.80,040
செப்டம்பர் 5ரூ.9,865ரூ.78,920
செப்டம்பர் 4ரூ.9,795ரூ.78,360
செப்டம்பர் 3ரூ.9,805ரூ.78,440
செப்டம்பர் 2ரூ. 9,725ரூ.77,800
செப்டம்பர் 1ரூ.9,705ரூ.77,640
ஆகஸ்ட் 31ரூ.9,620ரூ.76,960
ஆகஸ்ட் 30ரூ.9,620ரூ.76,960

