உச்சத்தில் இருந்து சற்று சரிந்த தங்கம் விலை: சவரனுக்கு ரூ.280 குறைவு
வரலாற்றின் உச்சமாக நேற்றும் மற்றும் நேற்று முன்தினமும் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.10 ஆயிரத்தை கடந்து விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ.9,970-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : September 8, 2025 at 11:10 AM IST
சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.280 குறைந்து ரூ.79,760-க்கு விற்பனையாகிறது.
விலை உயர்ந்த பொருட்கள் வரிசையில் வைரம், பிளாட்டினத்தை எல்லாம் முந்தியடித்துக் கொண்டு தங்கம் முன்வரிசையில் வந்து கொண்டிருக்கிறது. திருமணம், காதுகுத்து என அனைத்து விழாக்களிலும் தங்கத்துக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்படுவதும், முக்கிய சேமிப்புகளில் ஒன்றாக தங்கம் கருதப்படுவதுமே அதன் விலை தாறுமாறாக உயர காரணமாக அமைந்துள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை ரூ.8,000க்கு இருந்து வந்தது. அமெரிக்க அதிபராக டிரம்ப் பதவியேற்ற பின்னர் அறிவிக்கப்பட்ட பொருளாதாரக் கொள்கைகளும், தொடர்ந்து நடக்கும் போர்களும் தங்கம் விலையை ராக்கெட்டில் ஏற்றிவிட்டன. இதனால் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து ஏற்றம் கண்டு வந்தது. அதன் உச்சமாக நேற்று முன்தினம் (செப்டம்பர் 6) வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக ஒரு கிராம் தங்கம் விலை ரூ.10 ஆயிரத்தை கடந்தது.
உச்சம் தொட்ட தங்கம் விலை
செப்டம்பர் மாத தொடக்கத்தில் ரூ. 77ஆயிரத்தில் இருந்த தங்கம் விலை, கடந்த 10 நாட்களில் மட்டும் ரூ. 2,400 அதிகரித்துள்ளது. இந்த மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரன் ரூ. 80 ஆயிரத்தை தாண்டும் என எதிர்ப்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், செப்டம்பர் 6ஆம் தேதியே ஒரு சவரன் ரூ.80,040க்கு விற்பனையாகி மக்களை பெரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகியுள்ளது.
தங்கம் விலை
இந்நிலையில், இன்று (செப்.8) ஆபரண தங்கத்தின் (22 காரட்) விலை கிராமுக்கு ரூ.35 குறைந்து ரூ.9,970க்கும், சவரனுக்கு ரூ.280 குறைந்து ரூ.79,760க்கும் விற்கப்படுகிறது. அதுவே, 24 காரட் சுத்த தங்கத்தின் விலை, கிராமுக்கு ரூ.38 குறைந்து ரூ.10,877க்கும், சவரனுக்கு ரூ.304 குறைந்து ரூ.87,016க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை
கடந்த வாரத்தில் வெள்ளி கிராம் ரூ.135க்கு விற்பனையான நிலையில், மெல்ல மெல்ல உயர்ந்து வார இறுதியில் ரூ.138க்கு விற்பனையானது. இந்நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ.1 குறைந்து ரூ.137க்கும், கிலோ ரூ.1000 குறைந்து ரூ.1,37,000க்கு விற்பனையாகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை எவ்வளவு?
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.9,970
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.79,760
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.137
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,37,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|செப்டம்பர் 8
|ரூ.9,970 (-35)
|ரூ.79,760
|செப்டம்பர் 7
|ரூ.10,005 (0)
|ரூ.80,040
|செப்டம்பர் 6
|ரூ.10,005 (+140)
|ரூ.80,040
|செப்டம்பர் 5
|ரூ.9,865 (+70)
|ரூ.78,920
|செப்டம்பர் 4
|ரூ.9,795 (-10)
|ரூ.78,360
|செப்டம்பர் 3
|ரூ.9,805 (+80)
|ரூ.78,440
|செப்டம்பர் 2
|ரூ. 9,725 (+20)
|ரூ.77,800
|செப்டம்பர் 1
|ரூ.9,705 (+85)
|ரூ.77,640