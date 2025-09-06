வரலாற்றில் முதன்முறையாக ரூ.10 ஆயிரத்தை கடந்த ஒரு கிராம் தங்கம் விலை!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ஒரு கிராம் ரூ.10 ஆயிரத்தையும், சவரன் ரூ.80 ஆயிரத்தையும் தாண்டியுள்ளது.
Published : September 6, 2025 at 10:24 AM IST
சென்னை: தங்கம் விலையானது வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை இன்று எட்டியிருக்கிறது. முதன்முறையாக ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கத்தின் விலை ரூ.10 ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது.
தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் ஏற்றம் கண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, கடந்த சில நாட்களாகவே கிடுகிடுவென விலை ஏறி வந்த நிலையில், இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலையானது ரூ. 80 ஆயிரத்தை தாண்டும் என சொல்லப்பட்டது. அதே போல், கடந்த மூன்று நாட்களாக ரூ. 79 ஆயிரத்தை நெருங்கி வந்த தங்கம் விலை, இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 1,120 அதிகரித்தது.
செப்டம்பர் மாத தொடக்கத்தில் ரூ. 77 ஆயிரத்தில் இருந்த தங்கம் விலை கடந்த 4 நாட்களில் மட்டும் ரூ. 2,400 அதிகரித்து இன்று ஒரு சவரன் ரூ. 80 ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது. வரலாற்றில் முதன்முறையாக ஒரு கிராம் ரூ. 10 ஆயிரத்தையும், சவரன் ரூ. 80 ஆயிரத்தையும் தாண்டி பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தங்கம் விலை
நேற்றைய நிலவரப்படி, 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 அதிகரித்து ரூ.9,865-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து ரூ.78,920-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இன்று (செப்.6) தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ. 140 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.10,005-க்கும், சவரனுக்கு அதிரடியாக ரூ. 1,120 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 80,040-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அமெரிக்காவின் வரி விதிப்பு நடவடிக்கையால், பல நாடுகளில் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் பணத்தைப் பாதுகாப்பதற்காக தங்கம் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். மேலும், அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு சரிவு உள்ளிட்ட காரணங்களால் தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
வெள்ளி விலை நிலவரம்
இன்று வெள்ளி விலையும் அதிகரித்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 2 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.138-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 1,38,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,005
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.80,040
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.138
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,38,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|செப்டம்பர் 6
|ரூ.10,005
|ரூ.80,040
|செப்டம்பர் 4
|ரூ.9,795
|ரூ.78,360
|செப்டம்பர் 3
|ரூ.9,805
|ரூ.78,440
|செப்டம்பர் 2
|ரூ. 9,725
|ரூ.77,800
|செப்டம்பர் 1
|ரூ.9,705
|ரூ.77,640
|ஆகஸ்ட் 31
|ரூ.9,620
|ரூ.76,960
|ஆகஸ்ட் 30
|ரூ.9,620
|ரூ.76,960
|ஆகஸ்ட் 29
|ரூ. 9,535
|ரூ.76,280
|ஆகஸ்ட் 28
|ரூ.9,405
|ரூ.75,240