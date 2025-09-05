ETV Bharat / business

புதிய உச்சத்தில் தங்கம் விலை... சவரன் ரூ.79 ஆயிரத்தை நெருங்கியதால் அதிர்ச்சி! - TODAY GOLD PRICE CHENNAI

சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (ரூ.80) சற்று குறைந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2025 at 11:32 AM IST

1 Min Read

சென்னை: இன்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து, ரூ.79 ஆயிரத்தை நெருங்கியதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

இந்தியப் பொருட்களின் மீதான அமெரிக்காவின் 50% கூடுதல் வரி விதிப்பு, டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவு, சர்வதேச அளவில் முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தின் மீது முதலீடு செய்ய ஆர்வம் காட்டுவது உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

அதன்படி, கடந்த 10 நாட்களாக கிடுகிடுவென அதிகரித்து வந்த தங்கம் விலை நேற்று முன்தினம் ரூ.78 ஆயிரத்தை கடந்து புதிய உச்சத்தை எட்டியது. இருப்பினும் நேற்று (செப்.4), சென்னையில் 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ரூ.9,795-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.80 குறைந்து ரூ.78,360-க்கும் விற்பனையானது.

தங்கம் விலை நிலவரம்

இந்நிலையில், இன்று மீண்டும் தடாலடியாக அதிகரித்த தங்கம் விலை ரூ.79 ஆயிரத்தை நெருங்கியது. அந்த வகையில், சென்னையில் 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 அதிகரித்து ரூ.9,865-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து ரூ.78,920-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதனால், ஒரு கிராம் தங்கம் விலை புதிய உச்சத்தை எட்டி அதிர்ச்சியளித்துள்ளது. ஏற்கனவே ஒருசில நாட்களில் ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ரூ. 10 ஆயிரத்தை தொடும் என நிபுணர்கள் கணித்திருந்த நிலையில் தற்போது கிட்டத்தட்ட ரூ. 10 ஆயிரத்தை நெருங்கியிருக்கிறது.

வெள்ளி விலை நிலவரம்

கடந்த 3 நாட்களாக எவ்வித மாற்றமும் இல்லாமல் விற்பனையாகி வந்த வெள்ளி விலையில் இன்று ஒரு ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.136-க்கும், கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 1,36,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.9,865

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.78,920

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.136

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,36,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
செப்டம்பர் 4ரூ.9,865ரூ.78,920 (+560)
செப்டம்பர் 4ரூ.9,795ரூ.78,360 (-80)
செப்டம்பர் 3ரூ.9,805ரூ.78,440 (+640)
செப்டம்பர் 2ரூ. 9,725ரூ.77,800 (+160)
செப்டம்பர் 1ரூ.9,705ரூ.77,640 (+680)
ஆகஸ்ட் 31ரூ.9,620ரூ.76,960 (Nil)
ஆகஸ்ட் 30ரூ.9,620ரூ.76,960 (+680)
ஆகஸ்ட் 29ரூ. 9,535ரூ.76,280 (+1,040)
ஆகஸ்ட் 28ரூ.9,405ரூ.75,240 (+120)
ஆகஸ்ட் 27ரூ.9,390ரூ.75,120 (+280)

