தங்கம் விலை சற்று குறைவு - இன்று எவ்வளவு தெரியுமா? - TODAY GOLD PRICE

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சற்று குறைந்து நிலையில், ஒரு கிராம் ரூ.10 ஆயிரத்தை நெருங்கியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 4, 2025 at 11:39 AM IST

சென்னை: கடந்த 10 நாட்களாக ஏறுமுகத்தில் இருந்து வந்த 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 80 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.78,360-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.9,795-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஆகஸ்ட் மாத தொடக்கத்தில் இருந்தே ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வரும் தங்கம் விலை, ஆக.6 ஆம் தேதி ஒரு சவரன் ரூ. 75 ஆயிரத்தை தாண்டியது. கடந்த 10 நாட்களாக ஏறுமுகத்தில் இருந்து வந்த தங்கம் விலை, ஆகஸ்ட் 29 ஆம் தேதி ஒரே நாளில் இரண்டு முறை அதிரடியாக உயர்ந்தது. செப்டம்பர் மாத தொடக்கத்தில் ரூ. 77 ஆயிரத்தில் இருந்த தங்கம் விலை, 4 நாட்களில் ரூ.78 ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது.

நேற்றைய தினம் கிராமுக்கு ரூ. 80 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 9,805-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.640 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.78,440-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இதன் மூலம் தங்கம் விலை புதிய உச்சத்தை தொட்டது. இந்நிலையில், இன்று (செப்.4) தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது.

இன்றைய தங்க நிலவரம்

அதன்படி, சென்னையில் 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ரூ.9,795-க்கும், சவரனுக்கு ரு. 80 குறைந்து ரூ.78,360-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கூடிய விரைவில், ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10 ஆயிரத்தை நெருங்க உள்ளது. வெள்ளி விலையில் கடந்த 3 நாட்களாக எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் கிராம் ரூ. 137-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 1,37,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.

மக்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் வேளாண் மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்களின் மீதான ஜிஎஸ்டி குறைக்கப்படுவதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று அறிவித்திருந்தார். அதே போல், பால், பிரட், பன்னீர் ஆகியவற்றுக்கு ஜிஎஸ்டி-யில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். ஜிஎஸ்டி சீர்த்திருத்தங்களுக்கு பிறகு, பங்குச் சந்தைகள் உயரும் என்பதால் தங்கத்தின் விலையில் இன்று சற்று சரிவு ஏற்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.9,795

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.78,360

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.137

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,37,000

டந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
செப்டம்பர் 4ரூ.9,795ரூ.78,360
செப்டம்பர் 3ரூ.9,805ரூ.78,440
செப்டம்பர் 2ரூ. 9,725ரூ.77,800
செப்டம்பர் 1ரூ.9,705ரூ.77,640
ஆகஸ்ட் 31ரூ.9,620ரூ.76,960
ஆகஸ்ட் 30ரூ.9,620ரூ.76,960
ஆகஸ்ட் 29ரூ. 9,535ரூ.76,280
ஆகஸ்ட் 28ரூ.9,405ரூ.75,240
ஆகஸ்ட் 27ரூ.9,390ரூ.75,120
ஆகஸ்ட் 26ரூ.9,355ரூ.74,840

