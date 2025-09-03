சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ. 640 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.78,440க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. நகை விலை வரலாறு காணாத உச்சத்தை தொட்டதையடுத்து வாடிக்கையாளர்கள் பெரும் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர்.
ஆபரண தங்கத்தின் விலை இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலிருந்தே அதிகரித்து வந்தாலும் ஆகஸ்ட் மாத தொடக்கத்தில் ரூ. 75 ஆயிரத்தை தொட்டு மீண்டும் குறைந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து விலையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்துவந்த நிலையில், மாத இறுதியில் சரசரவென விலை அதிகரித்தது.
குறிப்பாக, ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதி ஒரே நாளில் இரண்டு முறை விலை உயர்ந்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஷாக் மேல் ஷாக் கொடுத்தது. ஆபரண தங்கத்தின் விலை காலையில் கிராமுக்கு ரூ. 65 அதிகரித்த நிலையில், பிற்பகலில் மேலும் ரூ. 520 அதிகரித்து சவரன் ரூ.75,760க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த நாட்களில் தங்கம் விலையில் புதிய ஏற்றம் காணப்பட்ட நிலையில், ஒரு சவரன் ரூ.77 ஆயிரத்தை நெருங்கியது. இந்த திடீர் விலையேற்றத்தால் வாடிக்கையாளர்கள் கடும் அதிருப்தியில் இருந்த நிலையில், அடுத்தடுத்த நாட்களில் தங்கம் விலை குறையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அதற்கு எதிர்மாறாக தொடர்ந்து விலையேற்றம் காணப்பட்ட நிலையில், கடந்த 3 நாட்களில் மட்டும் ரூ.1,480 உயர்ந்துள்ளது.
இந்நிலையில் நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் ரூ.9,725க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 80 உயர்ந்து ரூ. 9,805க்கு விற்பனையாகிறது.
அதன்படி, நேற்று ஒரு சவரன் ரூ.77,800க்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று ரூ. 640 அதிகரித்து ரூ.78,440க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அடுத்தடுத்த நாட்களில் கிடுகிடுவென விலையேறிக் கொண்டிருப்பதால் இன்னும் அடுத்த ஓரிரு நாளில் ஒரு சவரன் ரூ. 80 ஆயிரத்தை எட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எப்படியாயினும், இன்னும் சில நாட்களில் ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ. 10 ஆயிரத்தை தொடும் என நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.
வெள்ளி விலையில் நேற்றைய தினத்தைவிட கிராமுக்கு ரூ. 1 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 137க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ, 1,37,000க்கு விற்பனையாகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.9,805
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.78,440
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.137
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,37,000