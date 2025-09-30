ETV Bharat / business

பண்டிகை காலமும் அதுவுமாக ரூ.87 ஆயிரத்தை நெருங்கும் தங்கம் விலை!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.720 அதிகரித்து ஒரு பவுன் ரூ.87 ஆயிரத்தை நெருங்கியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty image)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2025 at 10:18 AM IST

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து இன்று புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. கிராமுக்கு ரூ.90 அதிகரித்து ரூ.10,860-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.720 அதிகரித்து ரூ.86,880-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சேமிப்பின் அடையாளமாக திகழும் தங்கத்தின் விலை ஆண்டின் தொடக்கத்திலிருந்தே நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது. செப்டம்பர் மாத தொடகத்தின் சவரன் ரூ.77,640 இருந்த தங்கம் விலை படிபடியாக உயர்ந்து செப்.23 ஆம் தேதி புதிய உச்சமாக ரூ.85 ஆயிரத்தை தாண்டியது. நேற்று காலை தங்கத்தின் விலை 1 கிராம் ரூ.10,700-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.85,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

தொடர்ந்து, பிற்பகல் மீண்டும் அதிகரித்து கிராமுக்கு ரூ.70 அதிகரித்து ரூ.10,770-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து ரூ.86,160-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. கடந்த 3 நாட்களாக ஏறு முகத்தில் இருந்த வந்த தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் அதிகரித்து வரலாற்றின் புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. கூடிய விரையில் சவரன் ரூ.87 ஆயிரத்தை நெருங்கும் சூழல் உள்ளது.

தங்கம் விலை

22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.90 அதிகரித்து ரூ.10,860-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.720 அதிகரித்து ரூ.86,880-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ஒரு கிராம் ரூ. 11,847 -க்கும், ஒரு சவரன் ரூ. 94,776 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஆயுத பூஜை, தீபாவளி என தொடர்ந்து பண்டிகை நாள்கள் வரும் வேளையில், தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.1 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.161-க்கும், 1 கிலோ வெல்ளி 1,61,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை தொடர்ந்து புதிய உச்சத்தை அடைந்து, நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. உலகப் பொருளாதார நிலை, அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு, மத்திய வங்கிகளின் தங்க கொள்முதல் போன்ற காரணிகளால் தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,860

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.86,880

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.161

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,61,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
செப்டம்பர் 30ரூ.10,860 ரூ.86,880
செப்டம்பர் 29ரூ.10,770 ரூ.86,160
செப்டம்பர் 28ரூ.10,640ரூ.85,120
செப்டம்பர் 27ரூ.10,640ரூ.85,120
செப்டம்பர் 26ரூ.10,550ரூ.84,400
செப்டம்பர் 25ரூ.10,510ரூ.84,080
செப்டம்பர் 24ரூ.10,600ரூ.84,800
செப்டம்பர் 23ரூ.10,640ரூ.85,120
செப்டம்பர் 22ரூ.10,430ரூ.83,440
செப்டம்பர் 21ரூ.10,290ரூ.82,320

