மீண்டும் 85 ஆயிரத்தை தாண்டிய தங்கம் விலை; வார இறுதியில் நகை பிரியர்கள் ஷாக்!
வெள்ளி விலை அதிரடியாக இன்று ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.6 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.159-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : September 27, 2025 at 10:22 AM IST
சென்னை: ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இரண்டாவது நாளாக இன்று சவரனுக்கு அதிரடியாக ரூ.720 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.85,120-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.10,640-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலையும் புதிய உச்சத்தை தொட்டு நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
ஒவ்வொரு நாளும், ஒவ்வொரு விலை என தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தில் இருந்து வரும் தங்கம் விலை கடந்த செப்.23 ஆம் தேதி ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.1,680 அதிகரித்து ரூ.85,120-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. அன்றிலிருந்து ஏற்ற, இறக்கத்துடன் இருந்த தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் அதிகரித்து இன்று மீண்டும் ரூ.85,120-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
உலக நாடுககளுக்கு இடையே நடைபெறும் போர் பதற்றம், உலக பொருளாதார நிலை, அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு போன்ற காரணங்களால் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்தாலும், தற்போது திருமணம், தீபாவளி போன்ற பண்டிகை சீசன் தொடங்கியுள்ளாதாலும் தங்கத்தின் விலை ஏறுமுகத்திலேயே இருந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேற்றைய தினம் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.40 அதிகரித்து ரூ.10,550-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.320 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.84,400-க்கும் விற்பனை செய்யப்ப்பட்டது. இந்த நிலையில், இன்று இரண்டாவது நாளாக அதிரடியாக அதிகரித்துள்ளது.
தங்கம் விலை
22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.90 அதிகரித்து ரூ.10,640-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.720 அதிகரித்து ரூ.85,120-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே போல், 24 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.98 அதிகரித்து ரூ.11,607-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.784 அதிகரித்து ரூ.92,856-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
தங்கத்தை போன்று வெள்ளி விலை அதிரடியாக உயர்ந்து, வரலாற்றின் புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. கடந்த 10 நாட்களாகவே ஏறுமுகத்தில் இருந்து வந்த வெள்ளி விலை இன்று அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.6 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.159-க்கும், 1 கிலோ வெல்ளி 1,59,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதிரடியாக இன்று ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.6 அதிகரித்து நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,640
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.85,120
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.153
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,53,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|செப்டம்பர் 27
|ரூ.10,640
|ரூ.85,120
|செப்டம்பர் 26
|ரூ.10,550
|ரூ.84,400
|செப்டம்பர் 25
|ரூ.10,510
|ரூ.84,080
|செப்டம்பர் 24
|ரூ.10,600
|ரூ.84,800
|செப்டம்பர் 23
|ரூ.10,640
|ரூ.85,120
|செப்டம்பர் 22
|ரூ.10,430
|ரூ.83,440
|செப்டம்பர் 21
|ரூ.10,290
|ரூ.82,320
|செப்டம்பர் 20
|ரூ.10,290
|ரூ.82,320
|செப்டம்பர் 19
|ரூ.10,230
|ரூ.81,840
|செப்டம்பர் 18
|ரூ.10,220
|ரூ.81,760