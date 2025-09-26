ETV Bharat / business

மீண்டும் அதிகரித்த தங்கம் விலை: புதிய உச்சத்தில் வெள்ளி!

வெள்ளி விலை அதிரடியாக ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.3 அதிகரித்து புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2025 at 10:53 AM IST

சென்னை: கடந்த இரண்டு நாட்களாக குறைந்து வந்த தங்கம் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.40 அதிகரித்து ரூ.10,550-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.320 அதிகரித்து ரூ.84,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலை அதிரடியாக அதிகரித்துள்ளது.

சர்வதேச பொருளாதார சந்தைகளில் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து மாறிக் கொண்டே வருகிறது. செப்டம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த தங்கம் விலை, கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்பாக வரலாற்றின் புதிய உச்சமாக ரூ.85 ஆயிரத்தை தாண்டியது. மாத தொடக்கத்தில், ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.77,640-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ.84,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த 25 நாட்களில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.6,760 அதிகரித்துள்ளது.

நேற்றைய தினம் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.90 குறைந்து ரூ.10,510-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.720 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.84,080-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. கடந்த இரண்டு நாட்களாக குறைந்து வந்த தங்கம் விலை இன்று (செப்.26) சற்று அதிகரித்துள்ளது.

தங்கம் விலை

22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.40 அதிகரித்து ரூ.10,550-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.320 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.84,400-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.44 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.11,509-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.352 அதிகரித்து ரூ.91,072-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

தங்கத்தைப் போன்று வெள்ளி விலையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. அதன்படி, இன்று வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.3 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.153-க்கும், 1 கிலோ ரூ.1,53,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. உலகப் பொருளாதார நிலை, அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு ஆகிய காரணங்களால் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,550

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.84,400

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.153

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,53,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
செப்டம்பர் 26ரூ.10,550ரூ.84,400
செப்டம்பர் 25ரூ.10,510ரூ.84,080
செப்டம்பர் 24ரூ.10,600ரூ.84,800
செப்டம்பர் 23ரூ.10,640ரூ.85,120
செப்டம்பர் 22ரூ.10,430ரூ.83,440
செப்டம்பர் 21ரூ.10,290ரூ.82,320
செப்டம்பர் 20ரூ.10,290ரூ.82,320
செப்டம்பர் 19ரூ.10,230ரூ.81,840
செப்டம்பர் 18ரூ.10,220ரூ.81,760
செப்டம்பர் 17ரூ.10,270ரூ.82,160

