அதிரடியாக சரிந்த தங்கம் விலை - இன்று ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

கடந்த சில தினங்களாக தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த தங்கம் விலை இரண்டாவது நாளாக இன்று சவரனுக்கு ரூ.720 குறைந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getrty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2025 at 10:39 AM IST

1 Min Read
சென்னை: ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று இரண்டாவது நாளாக குறைந்துள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.90 குறைந்து ரூ.10,510-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.720 குறைந்து ரூ.84,080-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

செப்டம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து தங்கத்தின் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. உலக பொருளாதார சூழல், அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு போன்ற காரணிகளால் தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. அதிலும் கடந்த சில நாடகளாக தங்க விலை ஒரே நாளில் இரண்டு முறை அதிரடியாக அதிகரித்து, நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. அதன்படி, கடந்த செப்.22 ஆம் தேதி ஒரே நாளில் இரண்டு முறை ரூ.1,120அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.83,440க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

தொடர்ந்து, 23 ஆம் தேதியும் ஒரே நாளில் இரண்டு முறை சவரனுக்கு ரூ.1,620 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 85,120க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இதனால் முதல் முறையாக வரலாற்றில் புதிய உச்சமாக ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலை ரூ. 85 ஆயிரத்தை தாண்டியது. ஆனால், நேற்றைய தினம் (செப்.24) சவரனுக்கு ரூ.120 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.85,120-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.40 குறைந்து ரூ.10,600க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், இன்று (செப்.25) தங்கத்தின் விலை இரண்டாவது நாளாக அதிரடியாக குறைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை

22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.90 குறைந்து ரூ.10,510-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.720 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.84,080-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.98 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,465-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.784 குறைந்து ரூ.91,720-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

தங்கத்தை போன்று வெள்ளி விலையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரலாற்றின் புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. கடந்த மூன்று நாட்களாக வெள்ளி விலை ஒரு கிராம் ரூ.150-க்கும், 1 கிலோ ரூ.1,50,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: ரூ.8.3 கோடியை திரட்டிய சென்னை ஐஐடியின் வான்கெல் எனர்ஜி - நீராவியை மின்சாரமாக்கும் திட்டத்திற்கு ஆதரவு!

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,510

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.84,080

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.150

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,50,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
செப்டம்பர் 25ரூ.10,510ரூ.84,080
செப்டம்பர் 24ரூ.10,600ரூ.84,800
செப்டம்பர் 23ரூ.10,640ரூ.85,120
செப்டம்பர் 22ரூ.10,430ரூ.83,440
செப்டம்பர் 21ரூ.10,290ரூ.82,320
செப்டம்பர் 20ரூ.10,290ரூ.82,320
செப்டம்பர் 19ரூ.10,230ரூ.81,840
செப்டம்பர் 18ரூ.10,220ரூ.81,760
செப்டம்பர் 17ரூ.10,270ரூ.82,160
செப்டம்பர் 16ரூ.10,280ரூ.82,240

