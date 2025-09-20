மீண்டும் புதிய உச்சத்தை தொட்ட தங்கம்: இன்று ஒரு சவரன் எவ்வளவு தெரியுமா?
24 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையும் கணிசமாக உயர்ந்துள்ள நிலையில், கிராம் ரூ.11,225-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.89,800-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : September 20, 2025 at 10:48 AM IST
சென்னை: ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.480 அதிகரித்து ரூ.82,320-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
உலக நாடுககளுக்கு இடையில் நடைபெறும் போர் பதற்றம், உலக பொருளாதார நிலை, அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு போன்ற காரணங்களால் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. மேலும், அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வீழ்ச்சி அடைவதால், பங்குச்சந்தையில் முதலீடு குறைந்து தங்கத்தின் மீதான முதலீடுகள் அதிகரித்துள்ளது. இதனால், தங்கத்தின் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து, தற்போது புதிய உச்சத்தை அடைந்துள்ளது.
செப்டம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த தங்கம் விலை, கடந்த 16 ஆம் தேதி ஒரு சவரன் ரூ.82 ஆயிரத்தை தாண்டி வரலாறு காணாத உச்சத்தை தொட்டது. அதன் பின்னர் சற்று குறைந்த தங்கம் விலை, நேற்று கிராமுக்கு ரூ.10 அதிகரித்து ரூ.10,230-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.80 அதிகரித்து ரூ.81,840-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், இன்றும் (செப்.20) தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.
தங்கம் விலை:
22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.60 அதிகரித்து ரூ.10,290-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.480 அதிகரித்து ரூ.82,320-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.65 அதிகரித்து ரூ.11,225-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.520 அதிகரித்து ரூ.89,800-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை:
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.2 அதிகரித்து, ரூ.145-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரு.1,45,000 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கத்தை போன்றே தற்போது வெள்ளியின் விலையும் தினசரி மாறுப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,290
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.82,320
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.145
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,45,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|செப்டம்பர் 20
|ரூ.10,290
|ரூ.82,320
|செப்டம்பர் 19
|ரூ.10,230
|ரூ.81,840
|செப்டம்பர் 18
|ரூ.10,220
|ரூ.81,760
|செப்டம்பர் 17
|ரூ.10,270
|ரூ.82,160
|செப்டம்பர் 16
|ரூ.10,280
|ரூ.82,240
|செப்டம்பர் 15
|ரூ.10,210
|ரூ.81,680
|செப்டம்பர் 14
|ரூ.10,220
|ரூ.81,760
|செப்டம்பர் 13
|ரூ.10,220
|ரூ.81,760
|செப்டம்பர் 12
|ரூ.10,240
|ரூ.81,920
|செப்டம்பர் 11
|ரூ.10,150
|ரூ.81,200