தங்கம் விலை உயர்ந்தாலும் நகை பிரியர்களுக்கு ஆறுதலே - இன்றைய நிலவரம் என்ன?

தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.10 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.10,230க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சென்னை: கடந்த இரண்டு நாட்களாக தொடர்ந்து குறைந்து வந்த தங்கம் விலை இன்று சற்று அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி, சவரனுக்கு ரூ.80 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.81,840க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சேமிப்பின் அடையாளமாக திகழ்ந்து வரும் தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்வதும், சற்று குறைவதுமாக உள்ளது. உலகப் பொருளாதார நிலை, அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு ஆகியவை தங்கத்தின் விலையைத் தீர்மானிக்கின்றன. இந்த காரணிகள் தினந்தோறும் மாறுபடுவதால், தங்கத்தின் விலையிலும் தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கம் காணப்பட்டு வருகிறது. தங்கத்தில் அதிகளவு முதலீடு செய்வதால் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

செப்டம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து அதிகரித்து வந்த தங்கம் விலை அதிகபட்சமாக, ஒரு கிராம் ரூ.10 ஆயிரத்தையும், சவரன் ரூ.82 ஆயிரத்தையும் தாண்டியுள்ளது. நேற்றைய தினம் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.10,220-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.81,760-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இதனால், நகைபிரியர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். கடந்த இரண்டு நாட்களாக தொடர்ந்து குறைந்து வந்த தங்கம் விலை இன்று (செப்.19) சற்று அதிகரித்துள்ளது.

தங்கம் விலை:

22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.10 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.10,230-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.80 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.81,840-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.11 அதிகரித்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.11,160-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.88 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.89,280-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை:

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.2 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.143-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரு.1,43,000 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,230

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.81,840

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.143

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,43,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
செப்டம்பர் 19ரூ.10,230ரூ.81,840
செப்டம்பர் 18ரூ.10,220ரூ.81,760
செப்டம்பர் 17ரூ.10,270ரூ.82,160
செப்டம்பர் 16ரூ.10,280ரூ.82,240
செப்டம்பர் 15ரூ.10,210ரூ.81,680
செப்டம்பர் 14ரூ.10,220ரூ.81,760
செப்டம்பர் 13ரூ.10,220ரூ.81,760
செப்டம்பர் 12ரூ.10,240ரூ.81,920
செப்டம்பர் 11ரூ.10,150ரூ.81,200
செப்டம்பர் 10ரூ.10,150ரூ.81,200

