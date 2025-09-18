ETV Bharat / business

அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை - நகை பிரியர்கள் மகிழ்ச்சி!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.81,760-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2025 at 11:11 AM IST

சென்னை: நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டே வந்த தங்கம் விலை, இரண்டாவது நாளாக இன்று அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. அதன்படி ஒரு கிராம் ரூ.10,220க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.81,760-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அமெரிக்க அதிபராக டிரம்ப் பதவியேற்ற பின்னர் அறிவிக்கப்பட்ட இந்திய ஏற்றுமதி பொருள்கள் மீதான் அதிரடி வரி விதிப்பு, உலக நாடுகளுக்கு இடையில் நடைபெற்று வரும் போர் பதற்றம் மற்றும் பல்வேறு நாடுகள் தங்கத்தில் அதிகளவில் முதலீடு செய்வது உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால், சேமிப்பின் அடையாளமாக இருந்த தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்துக்கொண்டே வந்தது.

அதன் விளைவாக நேற்று முன்தினம் அதிகபட்சமாக ஒரு சவரன் ரூ.82 ஆயிரத்தை தாண்டி விற்பனை செய்யப்பட்டது. இவ்வாறு தொடர்ந்து ஏறு முகத்தில் இருந்த தங்கம் விலை, நேற்று கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.10,270-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 80 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.82,160-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், இன்று (செப்.18) தங்கம் விலை இரண்டாவது நாளாக அதிரடியாக குறைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை

22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.10,220-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.81,760-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே போல், 24 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.54 குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.11,149-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.432 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.89,192-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து, ஏறுமுகத்தில் இருந்து வந்த தங்கம் விலை

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையும் இரண்டாவது நாளாக இன்று கிராமுக்கு ரூ.1 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.141க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரு.1,41,000 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை எவ்வளவு?

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,220

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.81,760

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.141

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,41,000

இதையும் படிங்க: கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க - புல்லட் விலை குறைய போகுது!

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
செப்டம்பர் 18ரூ.10,220 ரூ.81,760
செப்டம்பர் 17ரூ.10,270ரூ.82,160
செப்டம்பர் 16ரூ.10,280ரூ.82,240
செப்டம்பர் 15ரூ.10,210ரூ.81,680
செப்டம்பர் 14ரூ.10,220ரூ.81,760
செப்டம்பர் 13ரூ.10,220ரூ.81,760
செப்டம்பர் 12ரூ.10,240ரூ.81,920
செப்டம்பர் 11ரூ.10,150ரூ.81,200
செப்டம்பர் 10ரூ.10,150ரூ.81,200
செப்டம்பர் 9ரூ.10,150ரூ.81,200

