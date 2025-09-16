ETV Bharat / business

ரூ.82 ஆயிரத்தை தாண்டிய தங்கம் விலை - புதிய உச்சத்தால் நகைபிரியர்கள் அதிர்ச்சி

தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் புதிய உச்சத்தை தொட்டு ஒரு சவரன் ரூ. 82,240-க்கும் விற்பனையாகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2025 at 10:17 AM IST

2 Min Read
சென்னை: கடந்த இரண்டு நாட்களாக குறைந்து வந்த தங்கம் விலை இன்று (செப்.16) மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ.560 அதிரடியாக அதிகரித்து புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. வரலாற்றில் முதன்முறையாக ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.82,240-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ. 10,280-க்கும் விற்பனையாகிறது.

உலகப் பொருளாதார மந்த நிலை, இந்தியா ஏற்றுமதி செய்யும் பொருட்கள் மீது அமெரிக்கா விதித்துள்ள கூடுதல் வரி விதிப்பு, அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பின் வீழ்ச்சி உள்ளிட்ட காரணிகளால் தங்கம் விலை ஜெட் வேகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது. தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில், தங்கத்தின் விலை இன்றும் வரலாற்றில் இல்லாத அளவில் புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

செப்டம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து ஏறுமுகத்திலேயே இருந்து வந்த தங்கம் விலை, கடந்த 6 ஆம் தேதி வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10 ஆயிரத்தை கடந்து விற்பனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, 9 ஆம் தேதி ஒரு சவரன் ரூ. 81 ஆயிரத்தை தொட்ட நிலையில், கடந்த ஒருவார காலத்தில் மட்டும் சவரனுக்கு ரூ.1040 அதிகரித்து ஒரு சவரன் இன்று ரூ.82,240-க்கு விற்பனையாகிறது.

நேற்றைய தினம், 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.10,210-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.80 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.81,680-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் அதிகரித்து நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

தங்கம் விலை:

22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.70 அதிகரித்துஒரு கிராம் ரூ.10,280-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.82,240-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.76 அதிகரித்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.11,214-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.608 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.89,712-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை:

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.1 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.144- க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரு. 1,44,000 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை எவ்வளவு?

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,280

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.82,240

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.144

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,44,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
செப்டம்பர் 16ரூ.10,280 ரூ.82,240
செப்டம்பர் 15ரூ.10,210ரூ.81,680
செப்டம்பர் 14ரூ.10,220ரூ.81,760
செப்டம்பர் 13ரூ.10,220ரூ.81,760
செப்டம்பர் 12ரூ.10,240ரூ.81,920
செப்டம்பர் 11ரூ.10,150ரூ.81,200
செப்டம்பர் 10ரூ.10,150ரூ.81,200
செப்டம்பர் 9ரூ.10,150ரூ.81,200
செப்டம்பர் 8ரூ.10,060ரூ.80,480
செப்டம்பர் 7ரூ.10,005ரூ.80,040

