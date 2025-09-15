ETV Bharat / business

வாரத்தின் முதல் நாளில் குறைந்த தங்கம் விலை - ஒரு பவுன் எவ்வளவு?

ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று சவரனுக்கு ரூ. 80 குறைந்து நகை பிரியர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2025 at 10:46 AM IST

1 Min Read
சென்னை: 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10,210-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.80 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.81,680-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ. 10 ஆயிரத்தை தாண்டி நகை பிரியர்களை அண்மையில் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. அமெரிக்காவின் 50 சதவீத வரி விதிப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களால் தங்கத்தின் மீதான முதலீகள் தினமும் அதிகரித்து, தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

இவ்வாறு தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த தங்கம் விலை கடந்த ஒரு வார காலமாக ரூ. 81 ஆயிரத்தை தாண்டி விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. கடந்த 13 ஆம் தேதி சவரனுக்கு ரூ.160 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.81,760-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.20 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.10,220-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து நேற்று தங்கம் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அதே விலை நீடித்து வந்தது. இந்த நிலையில், இன்று (செப்.15) தங்கம் விலை சற்று சரிவை சந்தித்துள்ளது.

தங்கம் விலை:

22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.10,210-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.80 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.81,680-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.11 குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.11,138-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.88 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.89,104-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை:

வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமும் இன்றி கடந்த மூன்று நாட்களாக ஒரு கிராம் ரூ.143- க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரு. 1,43,000 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை எவ்வளவு?

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,210

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.81,680

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.143

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,43,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
செப்டம்பர் 15ரூ.10,210ரூ.81,680
செப்டம்பர் 14ரூ.10,220ரூ.81,760
செப்டம்பர் 13ரூ.10,220ரூ.81,760
செப்டம்பர் 12ரூ.10,240ரூ.81,920
செப்டம்பர் 11ரூ.10,150ரூ.81,200
செப்டம்பர் 10ரூ.10,150ரூ.81,200
செப்டம்பர் 9ரூ.10,150ரூ.81,200
செப்டம்பர் 8ரூ.10,060ரூ.80,480
செப்டம்பர் 7ரூ.10,005ரூ.80,040
செப்டம்பர் 6ரூ.10,005ரூ.80,040

