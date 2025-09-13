ETV Bharat / business

குறைந்தது தங்கம் விலை! இன்று ஒரு பவுன் எவ்வளவு தெரியுமா?

தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.160 குறைந்துள்ளது.

சென்னை: வரலாற்று உச்சம் தொட்ட தங்கம் விலை, இன்று சவரனுக்கு ரூ.160 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.81,760-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.20 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.10,220-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சர்வதேச பொருளாதார சந்தைகளில் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து மாறிக் கொண்டே வருகிறது. கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஒரு சவரன் அதிகபட்சமாக மாத இறுதியில் ரூ.76 ஆயிரத்தை தாண்டி விற்பனை செய்யப்பட்டது. செப்டம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்தே தங்கத்தின் விலை ஏறுமுகத்தில் இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக, செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.77,640-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், கடந்த 12 நாட்களில் மட்டும் ரூ. 4,120 அதிகரித்து இன்று ஒரு சவரன் ரூ. 81,760-க்கும் விற்பனையாகிறது.

இதில், அதிகபட்சமாக 6 ஆம் தேதி ரூ.81 ஆயிரத்தை தொட்ட தங்கம் விலை, தொடர்ந்து ஒருவாரமாக ஏறுமுகத்தில் இருந்து வந்தது. தற்போது ஒரு சவரன் ரூ. 82 ஆயிரத்தை நெருங்கவுள்ளது. நேற்றைய தினம், தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.90 அதிகரித்து ரூ.10,240-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.720 அதிகரித்து ரூ.81,920க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, ஏறுமுகத்தில் இருந்து வந்த தங்கம் விலை இன்று சற்று குறைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை நிலவரம்

இன்றைய நிலவரப்படி, 22 காரட் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.160 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.81,760-க்கும், கிராமுக்கு ரூ. 20 குறைந்து இரு கிராம் ரூ.10,220-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு, ரூ. 21 குரைந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,149-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.168 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 89,192க்கும் விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.1 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.143-க்கும், கிலோ ரூ.1,43,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை எவ்வளவு?

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,220

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.81,760

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.143

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,43,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
செப்டம்பர் 13ரூ.10,220 ரூ.81,760
செப்டம்பர் 12ரூ.10,240ரூ.81,920
செப்டம்பர் 11ரூ.10,150ரூ.81,200
செப்டம்பர் 10ரூ.10,150ரூ.81,200
செப்டம்பர் 9ரூ.10,150ரூ.81,200
செப்டம்பர் 8ரூ.10,060ரூ.80,480
செப்டம்பர் 7ரூ.10,005ரூ.80,040
செப்டம்பர் 6ரூ.10,005ரூ.80,040
செப்டம்பர் 5ரூ.9,865ரூ.78,920
செப்டம்பர் 4ரூ.9,795ரூ.78,360

