ரூ.82 ஆயிரத்தை நெருங்கிய தங்கம் விலை - இதுக்கு இல்லையா சார் ஒரு எண்டு!

தொடர்ந்து ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்து வந்த தங்கத்தின் விலை இன்று மீண்டும் புதிய உச்சத்தை தொட்டு, ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.81,920க்கு விற்பனையாகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2025 at 10:38 AM IST

1 Min Read
சென்னை: தொடந்து மூன்று நாட்களாக மாற்றமில்லாமல் உச்சத்தில் இருந்து வந்த தங்கத்தின் விலை இன்று மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ.720 உயர்ந்துள்ளது.

இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.8,000 என இருந்தது. அமெரிக்க அதிபராக டிரம்ப் பதவியேற்ற பின்னர், அவரால் அறிவிக்கப்பட்ட பொருளாதாரக் கொள்கைகளும், உலக நாடுகளிடையே தொடர்ந்து நடக்கும் போர்களும் தங்கம் விலையை ராக்கெட்டில் ஏற்றி விட்டிருக்கின்றன. அதன் விளைவாக, செப்டம்பர் 6 அன்று வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக ஒரு கிராம் தங்கம் விலை ரூ.10 ஆயிரத்தை கடந்தது.

உச்சம் தொடும் தங்கம் விலை

இந்த மாத தொடக்கத்தில் ரூ. 77 ஆயிரத்தில் இருந்த தங்கம் விலை, ஒரு சில நாட்களில் ரூ.3,000-க்கும் மேல் அதிகரித்து, செப்டம்பர் 6-ம் தேதியே ஒரு சவரன் ரூ.80,040-க்கு விற்பனையாகி வாடிக்கையாளர்களை பெரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. தொடர்ந்து செப்.7 மற்றும் 8ஆகிய தேதிகளின் நிலவரப்படி சவரனுக்கு ரூ.440 அதிகரித்து சவரன் ரூ.80,480-க்கு விற்பனையானது.

பின், செப்.9-ம் தேதி ஆபரண தங்கத்தின் விலை மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ.720 அதிகரித்து ரூ.81,200-க்கு விற்பனையானது. அதனைத் தொடர்ந்து அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு (செப்.10 மற்றும் செப்.11) ஆகிய தேதிகளில் தங்கம் விலையில் மாற்றம் இல்லாமல் விற்பனையான நிலையில் இன்று மீண்டும் தங்கம் விலை அதிகரித்து வரலாற்றில் புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

இன்றைய நிலவரம்

அதன்படி இன்று சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.90 அதிகரித்து, ரூ.10,240க்கும். சவரனுக்கு ரூ.720 அதிகரித்து ரூ.81,920க்கும் விற்பனையாகிறது. (கடந்த முறையும் தங்கம் விலை ரூ.720 உயர்ந்தது குறிப்பிடத்தக்கது). அதேபோல், கட்டி தங்கம் (24 காரட்) விலை கிராமுக்கு ரூ.97.90 அதிகரித்து, ரூ.11,171க்கும். சவரனுக்கு ரூ.783.20 அதிகரித்து ரூ.89,367.20க்கும் விற்பனையாகிறது. மேலும் வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.2 அதிகரித்து ரூ.142க்கும், கிலோவுக்கு ரூ.2,000 அதிகரித்து ரூ.1,42,000 விற்பனையாகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை எவ்வளவு?

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,240

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.81,920

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.142

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,42,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
செப்டம்பர் 12ரூ.10,240ரூ.81,920
செப்டம்பர் 11ரூ.10,150ரூ.81,200
செப்டம்பர் 10ரூ.10,150ரூ.81,200
செப்டம்பர் 9ரூ.10,150ரூ.81,200
செப்டம்பர் 8ரூ.10,060ரூ.80,480
செப்டம்பர் 7ரூ.10,005ரூ.80,040
செப்டம்பர் 6ரூ.10,005ரூ.80,040
செப்டம்பர் 5ரூ.9,865ரூ.78,920
செப்டம்பர் 4ரூ.9,795ரூ.78,360
செப்டம்பர் 3ரூ.9,805ரூ.78,440
