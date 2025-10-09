ETV Bharat / business

அடேங்கப்பா... ரூ.91,200க்கு வந்த தங்கம் விலை: அதிர்ச்சியில் நகை பிரியர்கள்!

இன்றைய நிலவரப்படி கட்டி தங்கம் (24 காரட்) சவரனுக்கு ரூ.136 அதிகரித்து ரூ.99,496க்கும் விற்பனையாகிறது.

Published : October 9, 2025 at 10:10 AM IST

சென்னை: தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்து வந்த நிலையில் இன்று மீண்டும் விலை உயர்ந்து புதிய உச்சமாக சவரன் ரூ.91,200க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

நடுத்தர மக்களின் சேமிப்பின் அடையாளமாக திகழ்ந்து வரும் தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தைத் தொட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.15 அதிகரித்து ரூ.11,400க்கும், சவரனுக்கு ரூ.120 அதிகரித்து ரூ.91,200க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

புதிய உச்சம்

நேற்றை நிலவரப்படி ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ஒரு கிராம் ரூ. 11,385க்கும், ரூ.91,080 சவரன் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்றும் தொடர்ந்து அதிகரித்து புதிய உச்சமாக ரூ.91,200க்கு விற்பனையாகிறது.

கடந்து வந்த பாதை

அமெரிக்க அதிபராக டிரம்ப் பதவியேற்ற பின்னர் அறிவிக்கப்பட்ட இந்திய ஏற்றுமதி பொருள்கள் மீதான் அதிரடி வரி விதிப்பு, உலக நாடுகளுக்கு இடையில் நடைபெற்று வரும் போர் பதற்றம் மற்றும் பல்வேறு நாடுகள் தங்கத்தில் அதிகளவில் முதலீடு செய்வது உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் இந்த ஆண்டின் தொடக்கம் முதலே தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இதில் வரலாறு காணாத உச்சமாக

செப்டம்பர் 23 ஆம் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் உச்சமாக ரூ.85 ஆயிரத்தை தொட்டது. தொடர்ந்து புதிய உச்சத்தில் இருந்து வரும் தங்கத்தின் விலை அக்டோபர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து ஒரே நாளில் இரண்டு முறை அதிகரித்து பொதுமக்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி வருகிறது.

தங்கம் விலை

இன்றைய நிலவரப்படி கட்டி தங்கம் 24 காரட் தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.17 அதிகரித்து ரூ.12,437க்கும், சவரனுக்கு ரூ.136 அதிகரித்து ரூ.99,496க்கும் விற்பனையாகிறது. அதேபோல், ஆபரண தங்கம் (22 காரட்) கிராமுக்கு ரூ.15 அதிகரித்து ரூ.11,400க்கும், சவரனுக்கு ரூ.120 அதிகரித்து ரூ.91,200க்கு விற்பனையாகி வருகிறது

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ.1 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.171-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.1,71,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.11,400

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.91,200

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.171

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,71,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
அக்டோபர் 9ரூ.11,400ரூ.91,200
அக்டோபர் 8ரூ.11,385ரூ.91,080
அக்டோபர் 7ரூ.11,200ரூ.89,600
அக்டோபர் 6ரூ.11,125ரூ.89,000
அக்டோபர் 5ரூ.10,950ரூ.87,600
அக்டோபர் 4ரூ.10,950ரூ.87,600
அக்டோபர் 3ரூ.10,900ரூ.87,200
அக்டோபர் 2ரூ.10,950ரூ.87,600
அக்டோபர் 1ரூ.10,950ரூ.87,600
செப்டம்பர் 30ரூ.10,860ரூ.86,880

