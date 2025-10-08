ஜெட் வேகத்தில் உயரும் தங்கம் விலை; சவரன் ரூ.90 ஆயிரத்தை தாண்டியது!
ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரன் ரூ.90 ஆயிரத்தை கடந்து வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.
Published : October 8, 2025 at 10:26 AM IST
சென்னை: கடந்த ஒருவார காலமாக ஏறுமுகத்தில் இருக்கும் தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.90 ஆயிரத்தை தாண்டி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.100 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.11,300-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சர்வதேச பொருளாதாரச் சூழல், அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு போன்ற காரணிகளால் தங்கம் விலையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. பல்வேறு நாடுகளுக்குடையில் நடைபெற்று வரும் போர் பதற்றம் காரணமாக, டாலருக்கு எதிரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பி வீழ்ச்சி அடைந்து வருகிறது. இதனால், தங்கம் மீதான முதலீடு அதிகரித்து நாளுக்கு நாள் புதிய உச்சத்தை தொட்டு வருகிறது.
அக்டோபர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தில் இருக்கும் தங்கம் விலை, ஒரே நாளில் இரண்டு முறை அதிகரித்து நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. நேற்றைய தினம் தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.75 அதிகரித்து ரூ.11,200-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.600 அதிகரித்து ரூ.89,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், இன்று (அக்.8) அதிரடியாக உயர்ந்து வரலாற்றின் புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.
தங்கம் விலை:
22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.100 அதிகரித்து ரூ.11,300-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.800 அதிகரித்து ரூ.90,400-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.109 அதிகரித்து ரூ.12,327-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.872 அதிகரித்து ரூ.98,616-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. பண்டிகை காலம் உள்ள நிலையில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் தங்கம் விலை, தீபாவளிக்குள் ரூ.1 லட்சத்தை தொடும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது. அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி ஒரு சவரன் ரூ.87,600 விற்பனை செய்யப்பட்ட தங்கம் விலை கடந்த ஒரு வாரத்தில் ரூ.2,800 அதிகரித்து இன்று ரூ.90,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை:
வெள்ளி விலை இன்று எவ்வித மாற்றமும் இல்லாமல் ஒரு கிராம் ரூ.167-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.1,67,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை உச்சம் தொட்ட நாள்கள்
|தேதி
|விலை (1 சவரன்)
|அக்டோபர் 8
|ரூ.90,400
|அக்டோபர் 6
|ரூ.89,000
|அக்டோபர் 1
|ரூ.87,600
|செப்டம்பர் 6
|ரூ.80,040
|ஆகஸ்ட் 27
|ரூ.75,120
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.11,300
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.90,400
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.167
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,67,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|அக்டோபர் 8
|ரூ.11,300
|ரூ.90,400
|அக்டோபர் 7
|ரூ.11,200
|ரூ.89,600
|அக்டோபர் 6
|ரூ.11,125
|ரூ.89,000
|அக்டோபர் 5
|ரூ.10,950
|ரூ.87,600
|அக்டோபர் 4
|ரூ.10,950
|ரூ.87,600
|அக்டோபர் 3
|ரூ.10,900
|ரூ.87,200
|அக்டோபர் 2
|ரூ.10,950
|ரூ.87,600
|அக்டோபர் 1
|ரூ.10,950
|ரூ.87,600
|செப்டம்பர் 30
|ரூ.10,860
|ரூ.86,880
|செப்டம்பர் 29
|ரூ.10,770
|ரூ.86,160