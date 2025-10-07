ETV Bharat / business

இது எங்க போய் முடியுமோ தெரியல? சவரன் ரூ.89 ஆயிரத்தை தாண்டிய தங்கம் விலை!

ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.75 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.11,200 என்ற புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

தங்க நகை
தங்க நகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 7, 2025 at 10:36 AM IST

1 Min Read
சென்னை: தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தில் இருந்து வரும் தங்கம் விலை இன்றும் அதிரடியாக உயர்ந்து வரலாற்றின் புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. கிராமுக்கு ரூ.75 அதிகரித்து ரூ.11,200-க்கும், சவரன் ரூ.89,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

நடுத்தர மக்களின் சேமிப்பின் அடையாளமாக திகழ்ந்து வரும் தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தைத் தொட்டு வருகிறது. அக்டோபர் மாதம் தொடக்கம் முதல் தங்கம் விலை ஏறுமுகத்தை கண்டு வருகிறது. பண்டிகை காலத்தையொட்டி தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வருகிறது. சர்வதேச பொருளாதாரச் சூழல், அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு போன்ற காரணிகளால் தங்கம் விலையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது.

நேற்று காலை தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.110 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.11,060-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.880 அதிகரித்து ரூ.88,480-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, மாலை கிராமுக்கு 65 அதிகரித்து ரூ.11,125-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.520 அதிகரித்து ரூ.89,000 விற்பனையானது. ஒரே நாளில் இரண்டு முறை உயர்ந்து புதிய உச்சத்தை தொட்டது. இந்த நிலையில், இன்று (அக்.7) மீண்டும் தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

தங்கம் விலை

அதன்படி, 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.75 அதிகரித்து ரூ.11,200-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.600 அதிகரித்து ரூ.89,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல் 24 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.82 அதிகரித்து ரூ.12,218-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.656 அதிகரித்து ரூ.97,744-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை:

வெள்ளி விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.1 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.167-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.1,67,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வரலாற்றின் புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.11,200

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.89,600

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.167

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,67,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
அக்டோபர் 7ரூ.11,200ரூ.89,600
அக்டோபர் 6ரூ.11,125ரூ.89,000
அக்டோபர் 5ரூ.10,950ரூ.87,600
அக்டோபர் 4ரூ.10,950ரூ.87,600
அக்டோபர் 3ரூ.10,900ரூ.87,200
அக்டோபர் 2ரூ.10,950ரூ.87,600
அக்டோபர் 1ரூ.10,950ரூ.87,600
செப்டம்பர் 30ரூ.10,860ரூ.86,880
செப்டம்பர் 29ரூ.10,770ரூ.86,160
செப்டம்பர் 28ரூ.10,640ரூ.85,120

