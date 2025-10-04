கிடுகிடுவென உயரும் தங்கம் விலை - பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி!
தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்தை நெருங்கி நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
Published : October 4, 2025 at 10:32 AM IST
சென்னை: நேற்று குறைந்த தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ.50 அதிகரித்து ரூ.10,950-க்கும், சவரன் ரூ.87,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலை புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.
நடுத்தர மக்களின் சேமிப்பின் அடையாளமாக திகழ்ந்து வரும் தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தைத் தொட்டு வருகிறது. ஒரு கிராம் தங்கம் விலை ரூ.11 ஆயிரத்தை நெருங்கியுள்ளது. அக்டோபர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து ஏறுமுகத்தில் இருந்த தங்கம் விலை, பண்டிகை காலத்தையொட்டி தொடர்ந்து அதிகரித்து வரலாற்றின் புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. நாளுக்கு நாள் புதிய உச்சம் தொட்டு நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
அதுவும், கடந்த மூன்று நாட்களாக தங்கம் விலை ஒரே நாளில் இரண்டு முறை உயர்ந்து புதிய உச்சம் அடைந்துள்ளது.
|தேதி
|தங்கம் விலை சவரம் (காலை நிலவரம்)
|தங்கம் விலை (மாலை நிலவரம்)
|அக்டோபர் 1
|ரூ.87,120
|ரூ.87,600
|அக்டோபர் 2
|ரூ.87,040
|ரூ.87,600
|அக்டோபர் 3
|ரூ.86,720
|ரூ.87,200
நேற்று காலை ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.110 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.10,840-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.880 குறைந்து ரூ.86,720-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. ஆனால், மாலை சவரனுக்கு ரூ.480 அதிகரித்து ரூ.87,200-க்கு விற்பனையானது, காலையில் குறைந்த தங்கம் விலை, மாலை மீண்டும் அதிகரித்து நகை பிரியர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்தது. இந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் தங்கம் விலை அதிகரித்துள்ளது.
தங்கம் விலை
சென்னையில் 22 ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு 50 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.10,950-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.400 அதிகரித்து ரூ.87,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.11 ஆயிரத்தை நெருங்கியது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.55 அதிகரித்து ரூ.11,945-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.440 அதிகரித்து ரூ.95,560-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
நேற்றைய தினம் சற்று குறைந்த வெள்ளி விலை இன்று அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.3 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.165-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.1,65,000-க்கும் வினையாகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,950
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.87,600
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.165
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,65,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|அக்டோபர் 4
|ரூ.10,950
|ரூ.87,600
|அக்டோபர் 3
|ரூ.10,900
|ரூ.87,200
|அக்டோபர் 2
|ரூ.10,950
|ரூ.87,600
|அக்டோபர் 1
|ரூ.10,950
|ரூ.87,600
|செப்டம்பர் 30
|ரூ.10,860
|ரூ.86,880
|செப்டம்பர் 29
|ரூ.10,770
|ரூ.86,160
|செப்டம்பர் 28
|ரூ.10,640
|ரூ.85,120
|செப்டம்பர் 27
|ரூ.10,640
|ரூ.85,120
|செப்டம்பர் 26
|ரூ.10,550
|ரூ.84,400
|செப்டம்பர் 25
|ரூ.10,510
|ரூ.84,080