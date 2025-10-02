ETV Bharat / business

சற்று குறைந்த தங்கம் விலை - இன்று ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.2 அதிகரித்து ரூ.163க்கும் விற்பனையாகி புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2025 at 11:01 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கடந்த ஒருவார காலமாக ஏறுமுகத்தில் இருந்த தங்கம் விலை ஆயுத பூஜை தினமான இன்று கிராமுக்கு ரூ.70 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.10,880-க்கும், சவரன் ரூ. ரூ.87,040-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சேமிப்பின் அடையாளமாக திகழ்ந்து வரும் தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தைத் தொட்டு வருகிறது. ஒரு கிராம் தங்கம் விலை ரூ.11 ஆயிரத்தை நெருங்கியுள்ளது. உலக நாடுகளுக்கு இடையிலான போர் பதற்றம், அமெரிக்க அதிபரின் வரி விதிப்பு நடவடிக்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் தங்கத்தின் மீதான முதலீடுகள் அதிகரித்துள்ளன. இதனால் தங்கத்தின் விலை வரலாறு காணாத அளவில் உயர்ந்து கொண்டே வருகிறது.

நேற்றைய தினம் 22 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.90 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.10,950-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.720 உயர்ந்து ரூ.87,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இதன் மூலம் தங்கத்தின் விலை ரூ.87 ஆயிரத்தை கடந்தது. இந்த நிலையில், தொடர்ந்து ஒருவார காலமாக ஏறுமுகத்தில் இருந்து வந்த தங்கம் விலை இன்று சற்று சரிவை சந்தித்துள்ளது.

தங்கம் விலை

அதன்படி, 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.10,880-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ரூ.87,040-க்கு விற்பனையாகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.76 குறைந்து ரூ.11,869-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.608 குறைந்து ரூ.94,952-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.12 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.163-க்கும், 1 கிலோ வெள்ளி 1,63,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கத்தின் விலை இன்று சற்று குறைந்த போதிலும், வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.2 அதிகரித்து வரலாற்றின் புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: மாதத்தின் முதல் நாளே இப்படியா? வர்த்தக எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ரூ.16.50 உயர்வு

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,880

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.87,040

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.163

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,63,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
அக்டோபர் 2ரூ.10,880ரூ.87,040
அக்டோபர் 1ரூ.10,950ரூ.87,600
செப்டம்பர் 30ரூ.10,860ரூ.86,880
செப்டம்பர் 29ரூ.10,770ரூ.86,160
செப்டம்பர் 28ரூ.10,640ரூ.85,120
செப்டம்பர் 27ரூ.10,640ரூ.85,120
செப்டம்பர் 26ரூ.10,550ரூ.84,400
செப்டம்பர் 25ரூ.10,510ரூ.84,080
செப்டம்பர் 24ரூ.10,600ரூ.84,800
செப்டம்பர் 23ரூ.10,640ரூ.85,120

For All Latest Updates

TAGGED:

GOLD AND SILVER PRICECHENNAI GOLD RATEதங்கம் விலைGOLD RATEGOLD PRICE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.