சற்று குறைந்த தங்கம் விலை - இன்று ஒரு சவரன் எவ்வளவு?
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.2 அதிகரித்து ரூ.163க்கும் விற்பனையாகி புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.
Published : October 2, 2025 at 11:01 AM IST
சென்னை: கடந்த ஒருவார காலமாக ஏறுமுகத்தில் இருந்த தங்கம் விலை ஆயுத பூஜை தினமான இன்று கிராமுக்கு ரூ.70 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.10,880-க்கும், சவரன் ரூ. ரூ.87,040-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சேமிப்பின் அடையாளமாக திகழ்ந்து வரும் தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தைத் தொட்டு வருகிறது. ஒரு கிராம் தங்கம் விலை ரூ.11 ஆயிரத்தை நெருங்கியுள்ளது. உலக நாடுகளுக்கு இடையிலான போர் பதற்றம், அமெரிக்க அதிபரின் வரி விதிப்பு நடவடிக்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் தங்கத்தின் மீதான முதலீடுகள் அதிகரித்துள்ளன. இதனால் தங்கத்தின் விலை வரலாறு காணாத அளவில் உயர்ந்து கொண்டே வருகிறது.
நேற்றைய தினம் 22 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.90 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.10,950-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.720 உயர்ந்து ரூ.87,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இதன் மூலம் தங்கத்தின் விலை ரூ.87 ஆயிரத்தை கடந்தது. இந்த நிலையில், தொடர்ந்து ஒருவார காலமாக ஏறுமுகத்தில் இருந்து வந்த தங்கம் விலை இன்று சற்று சரிவை சந்தித்துள்ளது.
தங்கம் விலை
அதன்படி, 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.10,880-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ரூ.87,040-க்கு விற்பனையாகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.76 குறைந்து ரூ.11,869-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.608 குறைந்து ரூ.94,952-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.12 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.163-க்கும், 1 கிலோ வெள்ளி 1,63,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கத்தின் விலை இன்று சற்று குறைந்த போதிலும், வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.2 அதிகரித்து வரலாற்றின் புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,880
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.87,040
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.163
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,63,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|அக்டோபர் 2
|ரூ.10,880
|ரூ.87,040
|அக்டோபர் 1
|ரூ.10,950
|ரூ.87,600
|செப்டம்பர் 30
|ரூ.10,860
|ரூ.86,880
|செப்டம்பர் 29
|ரூ.10,770
|ரூ.86,160
|செப்டம்பர் 28
|ரூ.10,640
|ரூ.85,120
|செப்டம்பர் 27
|ரூ.10,640
|ரூ.85,120
|செப்டம்பர் 26
|ரூ.10,550
|ரூ.84,400
|செப்டம்பர் 25
|ரூ.10,510
|ரூ.84,080
|செப்டம்பர் 24
|ரூ.10,600
|ரூ.84,800
|செப்டம்பர் 23
|ரூ.10,640
|ரூ.85,120