ETV Bharat / business

நகை பிரியர்களுக்கு பேரதிர்ச்சி; ஒரே நாளில் ரூ.1,960 உயர்ந்த தங்கம்!

தங்கம் விலை ஒரே நாளில் அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ.1960 அதிகரித்து ரூ.94 ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது.

தங்க நகை
தங்க நகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 14, 2025 at 10:18 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: நாளுக்கு நாள் புதிய உச்சம் கண்டு வரும் தங்கம் விலை இன்று அதிராடியாக கிராமுக்கு ரூ.245 அதிகரித்து ரூ.11,825-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1960 அதிகரித்து ரூ.94,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அக்டோபர் மாதத் தொடக்கத்தில் இருந்து அதிகரித்து வரும் தங்கம் விலை கடந்த 7 ஆம் தேதி சவரம் ரூ.90 ஆயிரத்தை தாண்டியது. ஒரே நாளில் இரண்டு முறை அதிகரித்து நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. பண்டிகை காலம் நெருங்கி வரும் நிலையில், தங்கம் விலை எதிர்பாராத அளவிற்கு அதிரடியாக உயர்ந்து வருகிறது.

நேற்று காலை தங்கம் விலை கிராமுக்கு இன்று காலை ரூ.25 அதிகரித்து ரூ.11,525-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.200 அதிகரித்து ரூ.92,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, மாலை கிராமுக்கு ரூ.55 அதிகரித்து ரூ.11,580-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.440 அதிகரித்து ரூ.92,640-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், இன்று (அக்.14) அதிரடியாக உயர்ந்து வரலாற்றின் புதிய உச்சம் தொட்டுள்ளது.

தங்கம் விலை:

22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.245 அதிகரித்து ரூ.11,825-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1960 அதிகரித்து ரூ.94,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கம் விலை ரூ.268 அதிகரித்து ரூ.12,900-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.2,144 அதிகரித்து ரூ.1,03,200-க்கும் விற்பனையாகிறது. அக்டோபர் 7 ஆம் தேதி சவரம் ரூ.90 தாண்டிய தங்கம் விலை கடந்த 6 நாட்களில் மர்ரும் ரூ.4,200 அதிகரித்து இன்று புதிய உச்சமாக ரூ.94 ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது.

வெள்ளி விலை:

தங்கத்தை போன்றே வெள்ளி விலை அதிரடியாக இன்று உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு ரூ. 9 அதிகரித்து ரூ.206-க்கும், 1 கிலோ வெள்ளி ரூ.2,06,000-க்கும் விற்பனையாகிறது. பங்குச் சந்தையில் முதலீடுகள் குறைவதால் தங்கத்தின் மீதான முதலீடுகள் அதிகரித்துள்ளன. இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் ரூ.1 லட்சம் நெருங்கும் என எதிர்பார்த்த நிலையில், இந்த மாத இறுதிக்குள் ரூ.1 லட்சம் நெருங்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.

இதையும் படிங்க: கார், அன்னாசி பழம் என ஸ்பெஷல் வெரைட்டிகள்... களைகட்டிய சிவகாசி பட்டாசு சந்தை!

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.11,825

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.94,600

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.206

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.2,06,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
அக்டோபர் 14 ரூ.11,825ரூ.94,600
அக்டோபர் 13ரூ.11,580ரூ.92,640
அக்டோபர் 12ரூ.11,500ரூ.92,000
அக்டோபர் 11ரூ.11,500ரூ.92,000
அக்டோபர் 10ரூ.11,340ரூ.90,720
அக்டோபர் 9ரூ.11,425ரூ.91,400
அக்டோபர் 8ரூ.11,385ரூ.91,080
அக்டோபர் 7ரூ.11,200ரூ.89,600
அக்டோபர் 6ரூ.11,125ரூ.89,000
அக்டோபர் 5ரூ.10,950ரூ.87,600

TAGGED:

CHENNAI GOLD PRICE
தங்கம் விலை
GOLD AND SILVER PRICE
TODAY GOLD RATE
GOLD PRICE TODAY CHENNAI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.