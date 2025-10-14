நகை பிரியர்களுக்கு பேரதிர்ச்சி; ஒரே நாளில் ரூ.1,960 உயர்ந்த தங்கம்!
தங்கம் விலை ஒரே நாளில் அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ.1960 அதிகரித்து ரூ.94 ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது.
Published : October 14, 2025 at 10:18 AM IST
சென்னை: நாளுக்கு நாள் புதிய உச்சம் கண்டு வரும் தங்கம் விலை இன்று அதிராடியாக கிராமுக்கு ரூ.245 அதிகரித்து ரூ.11,825-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1960 அதிகரித்து ரூ.94,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அக்டோபர் மாதத் தொடக்கத்தில் இருந்து அதிகரித்து வரும் தங்கம் விலை கடந்த 7 ஆம் தேதி சவரம் ரூ.90 ஆயிரத்தை தாண்டியது. ஒரே நாளில் இரண்டு முறை அதிகரித்து நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. பண்டிகை காலம் நெருங்கி வரும் நிலையில், தங்கம் விலை எதிர்பாராத அளவிற்கு அதிரடியாக உயர்ந்து வருகிறது.
நேற்று காலை தங்கம் விலை கிராமுக்கு இன்று காலை ரூ.25 அதிகரித்து ரூ.11,525-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.200 அதிகரித்து ரூ.92,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, மாலை கிராமுக்கு ரூ.55 அதிகரித்து ரூ.11,580-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.440 அதிகரித்து ரூ.92,640-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், இன்று (அக்.14) அதிரடியாக உயர்ந்து வரலாற்றின் புதிய உச்சம் தொட்டுள்ளது.
தங்கம் விலை:
22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.245 அதிகரித்து ரூ.11,825-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1960 அதிகரித்து ரூ.94,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கம் விலை ரூ.268 அதிகரித்து ரூ.12,900-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.2,144 அதிகரித்து ரூ.1,03,200-க்கும் விற்பனையாகிறது. அக்டோபர் 7 ஆம் தேதி சவரம் ரூ.90 தாண்டிய தங்கம் விலை கடந்த 6 நாட்களில் மர்ரும் ரூ.4,200 அதிகரித்து இன்று புதிய உச்சமாக ரூ.94 ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது.
வெள்ளி விலை:
தங்கத்தை போன்றே வெள்ளி விலை அதிரடியாக இன்று உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு ரூ. 9 அதிகரித்து ரூ.206-க்கும், 1 கிலோ வெள்ளி ரூ.2,06,000-க்கும் விற்பனையாகிறது. பங்குச் சந்தையில் முதலீடுகள் குறைவதால் தங்கத்தின் மீதான முதலீடுகள் அதிகரித்துள்ளன. இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் ரூ.1 லட்சம் நெருங்கும் என எதிர்பார்த்த நிலையில், இந்த மாத இறுதிக்குள் ரூ.1 லட்சம் நெருங்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.11,825
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.94,600
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.206
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.2,06,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|அக்டோபர் 14
|ரூ.11,825
|ரூ.94,600
|அக்டோபர் 13
|ரூ.11,580
|ரூ.92,640
|அக்டோபர் 12
|ரூ.11,500
|ரூ.92,000
|அக்டோபர் 11
|ரூ.11,500
|ரூ.92,000
|அக்டோபர் 10
|ரூ.11,340
|ரூ.90,720
|அக்டோபர் 9
|ரூ.11,425
|ரூ.91,400
|அக்டோபர் 8
|ரூ.11,385
|ரூ.91,080
|அக்டோபர் 7
|ரூ.11,200
|ரூ.89,600
|அக்டோபர் 6
|ரூ.11,125
|ரூ.89,000
|அக்டோபர் 5
|ரூ.10,950
|ரூ.87,600