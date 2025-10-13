வாரத்தின் முதன் நாளிலேயே உயர்ந்த தங்கம் விலை! ஒரு சவரன் எவ்வளவு?
வெள்ளி விலை இன்று அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.5 அதிகரித்து புதிய உச்சமாக ரூ.195-க்கு விற்பனையாகிறது.
Published : October 13, 2025 at 10:03 AM IST
சென்னை: கடந்த சில நாட்களாக அதிகரித்து வரும் தங்கம் விலை இன்றும் கிராமுக்கு ரூ.25 அதிகரித்து ரூ.11,525-க்கும், சவரன் ரூ.92,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
உலக பொருளாதார நிலை மற்றும் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு உள்ளிட்ட காரணிகள் தங்கம் விலையை நிர்ணயிக்கின்றன. பங்குச்சந்தையில் மூதலீடுகள் குறைவதால் தங்கத்தின் மீதான முதலீடுகள் அதிகரித்துள்ளன. இதன் விளைவாக தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் புதிய உச்சத்தை தொட்டு வருகிறது.
அக்டோபர் மாதம் தொடங்கியது முதலே தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை எட்டி வருகிறது. மறுபுறம், வெள்ளி விலையும் தொடர்ந்து உயர்வை கண்டு வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக கடந்த வாரத்தில் காலை, மாலை என ஒரே நாளில் இரண்டு வேலை தங்கம் விலை உயர்ந்து புதிய உச்சம் அடைந்துள்ளது.
அதன்படி நேற்று முன்தினம் (அக்.11) தேதி காலை கிராமுக்கு ரூ.85 அதிகரித்து ரூ.11,425-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.680 அதிகரித்து ரூ.91,400-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து மாலை கிராமுக்கு ரூ.75 அதிகரித்து ரூ.11,500-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.600 அதிகரித்து ரூ.92,000-ஐ தொட்டு வரலாற்றின் புதிய உச்சத்தை தொட்டது. இந்த நிலையில், இன்றும் (அக்.13) தங்கம் விலை சற்று அதிகரித்துள்ளது.
தங்கம் விலை:
22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.25 அதிகரித்து ரூ.11,525-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.200 அதிகரித்து ரூ.92,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கம் விலை ரூ.27 அதிகரித்து ரூ.12,572க்கும், சவரனுக்கு ரூ.216 அதிகரித்து ரூ.1,00,576-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை:
வெள்ளி விலை அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.5 அதிகரித்து ரூ.195-க்கும், 1 கிலோ வெள்ளி ரூ.1,95,000-க்கும் விற்பனையாகிறது. அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.161-க்கும் விற்பனையான நிலையில், கடந்த 12 நாட்களில் மட்டும் கிராமுக்கு ரூ.34 அதிகரித்து இன்று வரலாற்றின் புதிய உச்சமாக ரூ.195-க்கு விற்பனையாகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.11,525
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.92,200
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.195
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,95,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|அக்டோபர் 13
|ரூ.11,525
|ரூ.92,200
|அக்டோபர் 12
|ரூ.11,500
|ரூ.92,000
|அக்டோபர் 11
|ரூ.11,500
|ரூ.92,000
|அக்டோபர் 10
|ரூ.11,340
|ரூ.90,720
|அக்டோபர் 9
|ரூ.11,425
|ரூ.91,400
|அக்டோபர் 8
|ரூ.11,385
|ரூ.91,080
|அக்டோபர் 7
|ரூ.11,200
|ரூ.89,600
|அக்டோபர் 6
|ரூ.11,125
|ரூ.89,000
|அக்டோபர் 5
|ரூ.10,950
|ரூ.87,600
|அக்டோபர் 4
|ரூ.10,950
|ரூ.87,600