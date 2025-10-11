மீண்டும் அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் விலை - சவரன் ரூ.91 ஆயிரத்தை தாண்டியது!
தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் வெள்ளி விலை இன்று அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.3 உயர்ந்து ரூ.187-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : October 11, 2025 at 10:02 AM IST
சென்னை: கடந்த சில நாட்களாக ஏறுமுகத்தில் இருக்கும் தங்கம் விலை, இன்று கிராமுக்கு ரூ.85 அதிகரித்து ரூ.11,425-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.680 அதிகரித்து ரூ.91,400-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வீழ்ச்சி அடைவதால், தங்கத்தின் மீதான முதலீடுகள் அதிகரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, தங்கம் விலை ஒவ்வொரு நாளும் அதிகரித்து புதிய உச்சத்தை அடைந்து நகை பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. கடந்த சில நாட்களாகவே தங்கம் விலை ஒரே நாளில் காலை, மாலை என இரண்டு முறை உயர்ந்து புதிய உச்சத்தில் உள்ளது.
நேற்று காலை தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,320 அதிரடியாக குறைந்து ரூ.90,080-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.165 குறைந்து ரூ.11,260-க்கும் விற்பனையானது. ஆனால், மாலையில் கிராமுக்கு ரூ.80 அதிகரித்து ரூ.11,340-க்கு, சவரனுக்கு ரூ.640 அதிகரித்து ரூ.90,720-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், இன்று (அக்.11) காலை மீண்டும் அதிகரித்து சவரன் ரூ.91 ஆயிரத்தை தாண்டி புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.
தங்கம் விலை:
22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.85 அதிகரித்து ரூ.11,425-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.680 அதிகரித்து ரூ.91,400-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கம் விலை ரூ.93 அதிகரித்து ரூ.12,463-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.744 அதிகரித்து ரூ.99,704-க்கும் விற்பனையாகிறது. அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி சவரன் ரூ.87,600க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட தங்கம் விலை கடந்த 10 நாட்களில் மட்டும் ரூ.3,800 உயர்ந்து இன்று ரூ.91,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை:
தங்கத்தை போன்று வெள்ளி விலையும் அதிரடியாக உயர்ந்து புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு அதிரடியாக ரூ.3 உயர்ந்து ரூ.187-க்கும், 1 கிலோ வெள்ளி ரூ.1,87,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.
|இதையும் படிங்க: ஒரு கப் தேநீரை விட குறைவான விலையில் 1 ஜிபி டேட்டா கிடைக்கிறது! பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம்!
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.11,425
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.91,400
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.187
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,87,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|அக்டோபர் 11
|ரூ.11,425
|ரூ.91,400
|அக்டோபர் 10
|ரூ.11,340
|ரூ.90,720
|அக்டோபர் 9
|ரூ.11,425
|ரூ.91,400
|அக்டோபர் 8
|ரூ.11,385
|ரூ.91,080
|அக்டோபர் 7
|ரூ.11,200
|ரூ.89,600
|அக்டோபர் 6
|ரூ.11,125
|ரூ.89,000
|அக்டோபர் 5
|ரூ.10,950
|ரூ.87,600
|அக்டோபர் 4
|ரூ.10,950
|ரூ.87,600
|அக்டோபர் 3
|ரூ.10,900
|ரூ.87,200
|அக்டோபர் 2
|ரூ.10,950
|ரூ.87,600
|அக்டோபர் 1
|ரூ.10,950
|ரூ.87,600