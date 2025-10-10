ETV Bharat / business

நகைப் பிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! சவரனுக்கு ரூ.1,320 குறைந்தது தங்கம் விலை!

தங்கத்தின் விலை சற்று குறைந்து மகிழ்ச்சியடைய செய்தாலும், வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ.3,000 அதிகரித்து ரூ.1,80,000க்கு விற்பனையாகிறது.

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உச்சத்தை தொட்டு வந்த நிலையில் இன்று சவரனுக்கு அதிரடியாக ரூ.1,320 குறைந்து ரூ.90,080க்கு விற்பனையாகிறது.

நடுத்தர மக்களின் சேமிப்புகளில் முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிற தங்கத்தின் விலை இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலிருந்தே நாளுக்குநாள் அதிகரித்து வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தைத் தொட்டு வந்தது. குறிப்பாக, இந்த மாதம் தொடங்கியதிருந்தே ஒரே நாளில் இரண்டு முறை அதிகரித்து அனைவரையும் அதிர்ச்சியடைய வைத்தது. இந்நிலையில் இன்று திடீரென தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,000க்கும் மேல் குறைந்து நகைப் பிரியர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது.

தங்கம் விலை: நேற்று, ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை புதிய உச்சமாக ஒரு கிராம் (22 காரட்) ரூ.11,425க்கும், சவரன் ரூ.91,400க்கும் விற்பனையானது. இந்நிலையில், இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,320 அதிரடியாக குறைந்து ரூ.90,080க்கும், கிராமுக்கு ரூ.165 குறைந்து ரூ.11,260க்கும் விற்பனையாகிறது. மேலும், கட்டி தங்கம் (24 காரட்) சவரனுக்கு ரூ.1,440 குறைந்து ரூ.98,272க்கும், கிராமுக்கு ரூ.180 குறைந்து ரூ.12,284க்கும் விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலை: தங்கத்தை போலவே வெள்ளியின் விலையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. நேற்றைய தினம் வெள்ளி விலை ஒரு கிராம் ரூ.177க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1,77,000க்கும் விற்பனையான நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ.3 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.180க்கும், கிலோவுக்கு ரூ.3000 அதிகரித்து ரூ.1,80,000க்கும் விற்பனையாகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.11,260

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.90,080

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.180

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,80,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
அக்டோபர் 10ரூ.11,260 (-ரூ.165)ரூ.90,080 (- ரூ.1,320)
அக்டோபர் 9ரூ.11,425ரூ.91,400
அக்டோபர் 8ரூ.11,385ரூ.91,080
அக்டோபர் 7ரூ.11,200ரூ.89,600
அக்டோபர் 6ரூ.11,125ரூ.89,000
அக்டோபர் 5ரூ.10,950ரூ.87,600
அக்டோபர் 4ரூ.10,950ரூ.87,600
அக்டோபர் 3ரூ.10,900ரூ.87,200
அக்டோபர் 2ரூ.10,950ரூ.87,600
அக்டோபர் 1ரூ.10,950ரூ.87,600
செப்டம்பர் 30ரூ.10,860ரூ.86,880

உச்சத்தில் இருந்து வந்த தங்கம் விலை

இந்திய ஏற்றுமதி பொருள்கள் மீதான அமெரிக்காவின் அதிரடி வரி விதிப்பு, உலக நாடுகளுக்கு இடையேயான போர் பதற்றம் மற்றும் பல்வேறு நாடுகள் தங்கத்தில் அதிகளவில் முதலீடு செய்வது உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் இந்த ஆண்டின் தொடக்கம் முதலே தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இந்த ஆண்டு முடிவதற்குள் ஒரு சவரன் ஒரு லட்சத்தை தொடும் என நிபுணர்கள் கணித்துள்ள நிலையில், அக்டோபர் 8ஆம் தேதி (நேற்று) ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ரூ.91,080 என்ற புதிய உச்சத்தை தொட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

