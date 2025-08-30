ETV Bharat / business

ரூ.77,000-ஐ நெருங்கிய தங்கம் விலை - புதிய உச்சத்தை தொட்டதால் ஷாக்! - TODAY GOLD PRICE

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.680 அதிகரித்து ஒரு பவுன் ரூ.76 ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது.

August 30, 2025

சென்னை: கடந்த சில நாட்களாக ஏறுமுகத்தில் இருந்து வந்த தங்கத்தின் விலை இன்று கடும் உயர்வை சந்தித்துள்ளது. அதன்படி, 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.85 அதிகரித்து ரூ.9,620-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.680 அதிகரித்து ரூ.76,960-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஆகஸ்ட் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்பட்ட தங்கம் விலை, கடந்த ஒரு வாரமாக எகறிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதி ரூ.74 ஆயிரத்தில் இருந்த தங்கம் விலை ஆறே நாட்களில் ரூ.2 ஆயிரம் அதிகரித்து ரூ.76 ஆயிரத்தை தாண்டி புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

உலகப் பொருளாதார மந்த நிலை, இந்தியா ஏற்றுமதி செய்யும் பொருட்கள் மீது அமெரிக்கா விதித்துள்ள கூடுதல் வரி விதிப்பு, அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பின் வீழ்ச்சி உள்ளிட்ட காரணிகளால் தங்கம் விலை ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்து வருகிறது.

அதன்படி, நேற்றைய தினம் தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.65 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.9,470-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.520 அதிகரித்து ரூ.75,760-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, 2-வது முறையாக மாலையிலும் மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ.65 அதிகரித்து ரூ.9,535-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.520 உயர்ந்துரூ.76,280க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. ஒரே நாளில் பவுனுக்கு ரூ.1040 அதிகரித்து மகக்ளிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், இன்றும் (ஆக.30) தங்கம் விலை மீண்டும் அதிகரித்து புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. அதன்படி, 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.85 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.9,620-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 680 அதிகரித்து ஒரு பவுன் ரூ.76,960-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்க விலை வரலாற்றில் இது புதிய உச்சமாகும்.

வெள்ளி விலை:

அதேபோல், கடந்த சில நாட்களாகவே கிராமுக்கு ரூ.130 அல்லது ரூ.131-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட வெள்ளி விலை, இன்று அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.3 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.134-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1,34,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.9,620

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.76,960

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.134

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,34,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
ஆகஸ்ட் 30ரூ.9,620ரூ.76,960
ஆகஸ்ட் 29ரூ. 9,535ரூ.76,280
ஆகஸ்ட் 28ரூ.9,405ரூ.75,240
ஆகஸ்ட் 27ரூ.9,390ரூ.75,120
ஆகஸ்ட் 26ரூ.9,355ரூ.74,840
ஆகஸ்ட் 25ரூ.9,305ரூ.74,440
ஆகஸ்ட் 24ரூ.9,315ரூ.74,520
ஆகஸ்ட் 23ரூ.9,315ரூ.74,520
ஆகஸ்ட் 22ரூ.9,215ரூ.73,720
ஆகஸ்ட் 21ரூ.9,230ரூ.73,840



