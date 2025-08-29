ETV Bharat / business

தொடர்ந்து 4-வது நாளாக தங்கம் விலை உயர்வு - இன்றைய நிலவரம் என்ன? - TODAY GOLD PRICE

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 4-வது நாளாக இன்று மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 29, 2025 at 11:57 AM IST

1 Min Read

சென்னை: 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 4-வது நாளாக இன்று கிராமுக்கு ரூ.65 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.9,470-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.520 அதிகரித்து ஒரு பவுன் ரூ. 75,760-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தொடர்ந்து 4-வது நாளாக இன்றும், தங்கத்தின் விலை ஏறுமுகத்தில் உள்ளது. உலகப் பொருளாதார நிலை மற்றும் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு ஆகியவை தங்கத்தின் விலையை தீர்மானிக்கின்றன. இந்நிலையில், இந்தியா ஏற்றுமதி செய்யும் பொருட்கள் மீது அமெரிக்கா விதித்துள்ள கூடுதல் வரி விதிப்பால், தங்கத்தின் விலை மேலும் அதிகரித்து வருகிறது.

தங்கம் விலை

நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.15 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.9,405-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.120 அதிகரித்து ஒரு பவுன் ரூ.75,240-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று (ஆக.29) தங்கம் விலை மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.65 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.9,470-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.520 அதிகரித்து ஒரு பவுன் ரூ.75,760-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஆகஸ்ட் மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்து ஏற்ற இறக்கத்தில் இருந்து வந்த தங்கம் விலை, கடந்த 4 நாட்களாக தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் ஒரு பவுன் தங்கம் ரூ. 76 ஆயிரத்தை தொடும் என்று எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.

அதே போல், 24 காரட் தங்கத்தின் விலையும் கிராமுக்கு ரூ.70 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.10,330-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து ஒரு பவுன் ரூ.82,640-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த மூன்று நாட்களாக ஒரு கிராம் ரூ.130-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட வெள்ளி விலை, இன்று கிராமுக்கு ரூ. 1 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.131-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1,31,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: ஏற்றுமதியில் சாதனை! 52.07 பில்லியனுடன் 3-ம் இடத்தில் தமிழ்நாடு!

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.9,470

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.75,760

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.131

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,31,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ)சவரன் விலை (ரூ)
ஆகஸ்ட் 299,47075,760
ஆகஸ்ட் 28ரூ.9,405ரூ.75,240
ஆகஸ்ட் 27ரூ.9,390ரூ.75,120
ஆகஸ்ட் 26ரூ.9,355ரூ.74,840
ஆகஸ்ட் 25ரூ.9,305ரூ.74,440
ஆகஸ்ட் 24ரூ.9,315ரூ.74,520
ஆகஸ்ட் 23ரூ.9,315ரூ.74,520
ஆகஸ்ட் 22ரூ.9,215ரூ.73,720
ஆகஸ்ட் 21ரூ.9,230ரூ.73,840
ஆகஸ்ட் 20ரூ.9,180ரூ.73,440

சென்னை: 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 4-வது நாளாக இன்று கிராமுக்கு ரூ.65 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.9,470-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.520 அதிகரித்து ஒரு பவுன் ரூ. 75,760-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தொடர்ந்து 4-வது நாளாக இன்றும், தங்கத்தின் விலை ஏறுமுகத்தில் உள்ளது. உலகப் பொருளாதார நிலை மற்றும் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு ஆகியவை தங்கத்தின் விலையை தீர்மானிக்கின்றன. இந்நிலையில், இந்தியா ஏற்றுமதி செய்யும் பொருட்கள் மீது அமெரிக்கா விதித்துள்ள கூடுதல் வரி விதிப்பால், தங்கத்தின் விலை மேலும் அதிகரித்து வருகிறது.

தங்கம் விலை

நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.15 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.9,405-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.120 அதிகரித்து ஒரு பவுன் ரூ.75,240-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று (ஆக.29) தங்கம் விலை மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.65 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.9,470-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.520 அதிகரித்து ஒரு பவுன் ரூ.75,760-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஆகஸ்ட் மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்து ஏற்ற இறக்கத்தில் இருந்து வந்த தங்கம் விலை, கடந்த 4 நாட்களாக தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் ஒரு பவுன் தங்கம் ரூ. 76 ஆயிரத்தை தொடும் என்று எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.

அதே போல், 24 காரட் தங்கத்தின் விலையும் கிராமுக்கு ரூ.70 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.10,330-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து ஒரு பவுன் ரூ.82,640-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த மூன்று நாட்களாக ஒரு கிராம் ரூ.130-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட வெள்ளி விலை, இன்று கிராமுக்கு ரூ. 1 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.131-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1,31,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: ஏற்றுமதியில் சாதனை! 52.07 பில்லியனுடன் 3-ம் இடத்தில் தமிழ்நாடு!

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.9,470

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.75,760

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.131

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,31,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ)சவரன் விலை (ரூ)
ஆகஸ்ட் 299,47075,760
ஆகஸ்ட் 28ரூ.9,405ரூ.75,240
ஆகஸ்ட் 27ரூ.9,390ரூ.75,120
ஆகஸ்ட் 26ரூ.9,355ரூ.74,840
ஆகஸ்ட் 25ரூ.9,305ரூ.74,440
ஆகஸ்ட் 24ரூ.9,315ரூ.74,520
ஆகஸ்ட் 23ரூ.9,315ரூ.74,520
ஆகஸ்ட் 22ரூ.9,215ரூ.73,720
ஆகஸ்ட் 21ரூ.9,230ரூ.73,840
ஆகஸ்ட் 20ரூ.9,180ரூ.73,440

For All Latest Updates

TAGGED:

GOLD PRICEGOLD RATEGOLD AND SILVER PRICEதங்கம் விலைTODAY GOLD PRICE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.