சென்னை: 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 4-வது நாளாக இன்று கிராமுக்கு ரூ.65 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.9,470-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.520 அதிகரித்து ஒரு பவுன் ரூ. 75,760-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தொடர்ந்து 4-வது நாளாக இன்றும், தங்கத்தின் விலை ஏறுமுகத்தில் உள்ளது. உலகப் பொருளாதார நிலை மற்றும் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு ஆகியவை தங்கத்தின் விலையை தீர்மானிக்கின்றன. இந்நிலையில், இந்தியா ஏற்றுமதி செய்யும் பொருட்கள் மீது அமெரிக்கா விதித்துள்ள கூடுதல் வரி விதிப்பால், தங்கத்தின் விலை மேலும் அதிகரித்து வருகிறது.
தங்கம் விலை
நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.15 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.9,405-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.120 அதிகரித்து ஒரு பவுன் ரூ.75,240-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று (ஆக.29) தங்கம் விலை மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.65 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.9,470-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.520 அதிகரித்து ஒரு பவுன் ரூ.75,760-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ஆகஸ்ட் மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்து ஏற்ற இறக்கத்தில் இருந்து வந்த தங்கம் விலை, கடந்த 4 நாட்களாக தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் ஒரு பவுன் தங்கம் ரூ. 76 ஆயிரத்தை தொடும் என்று எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.
அதே போல், 24 காரட் தங்கத்தின் விலையும் கிராமுக்கு ரூ.70 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.10,330-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து ஒரு பவுன் ரூ.82,640-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த மூன்று நாட்களாக ஒரு கிராம் ரூ.130-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட வெள்ளி விலை, இன்று கிராமுக்கு ரூ. 1 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.131-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1,31,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.9,470
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.75,760
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.131
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,31,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ)
|சவரன் விலை (ரூ)
|ஆகஸ்ட் 29
|9,470
|75,760
|ஆகஸ்ட் 28
|ரூ.9,405
|ரூ.75,240
|ஆகஸ்ட் 27
|ரூ.9,390
|ரூ.75,120
|ஆகஸ்ட் 26
|ரூ.9,355
|ரூ.74,840
|ஆகஸ்ட் 25
|ரூ.9,305
|ரூ.74,440
|ஆகஸ்ட் 24
|ரூ.9,315
|ரூ.74,520
|ஆகஸ்ட் 23
|ரூ.9,315
|ரூ.74,520
|ஆகஸ்ட் 22
|ரூ.9,215
|ரூ.73,720
|ஆகஸ்ட் 21
|ரூ.9,230
|ரூ.73,840
|ஆகஸ்ட் 20
|ரூ.9,180
|ரூ.73,440