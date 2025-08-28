சென்னை: சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.120 அதிகரித்து, ரூ.75,120க்கு விற்கப்படுகிறது.
இந்தியாவில் அனைத்து தரப்பு மக்களும் விரும்பி வாங்க நினைக்கும் ஒரு பொதுவான பொருள் தங்க நகைதான். திருமணம் முதல் காது குத்து வரை தங்க நகைகளை வாங்கி அணிந்து கொள்வதும், உறவு முறைக்கேற்ப தங்கத்தை பரிசளிப்பதும் தமிழர்களிடம் எழுதப்படாத கலச்சாரமாகவே இருந்து வருகிறது. அவ்வாறு, அனைவரின் வாழ்க்கையிலும் தங்கம் இன்றியமையாத இடத்தை பிடித்துள்ளது.
தங்கத்தின் விலையானது, சர்வதேச சந்தையில் உள்ள தேவை, சப்ளை (வழங்கல்), அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு, உலக பொருளாதார நிலைமைகள், உள்நாட்டு வரிகள் போன்ற பல்வேறு காரணிகளால் ஏற்றத்தையும், இறக்கத்தையும் சந்திக்கிறது.
அந்த வகையில், ஆகஸ்ட் மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்து தங்கம் விலை சற்று ஏற்ற இறக்கத்தில் இருந்து வந்த நிலையில், ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி ரூ.75 ஆயிரத்தை தொட்டது. இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக தங்கத்தின் விலை சற்று குறைந்து கொண்டே வந்த நிலையில், கடந்த 4 நாட்களாக தொடர்ந்து ஏற்றம் கண்டு வருகிறது.
நேற்றைய விலை நிலவரம்
நேற்றைய விலை நிலவரப்படி, ஆபரணத் தங்கத்தின் (22 காரட்) விலை சவரனுக்கு ரூ.75,120க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ.120 அதிகரித்துள்ளது. அதுவே வெள்ளியின் விலை நேற்று ஒரு கிராம் ரூ.130க்கு விற்பனையாகி, இன்று விலை மாற்றமில்லாமல் விற்கப்படுகிறது.
இன்றைய நிலவரப்படி ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை நேற்றை விட இன்று கிராமுக்கு ரூ.15 அதிகரித்து ரூ.9,405க்கும் சவரனுக்கு ரூ.120 அதிகரித்து ரூ.75,240க்கும் விற்பனையாகிறது. அதுவே கட்டி தங்கம் (24 காரட்) விலை கிராமுக்கு ரூ.16 அதிகரித்து ரூ.10,260க்கும், சவரனுக்கு ரூ.128 அதிகரித்து ரூ.82,080க்கும் விற்கப்படுகிறது. அதேபோல், வெள்ளி விலை கிராம் ரூ.130க்கும், கிலோ ரூ.1,30,000க்கும் விற்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் தங்கம் விலை, நாளையாவது குறைய வேண்டும் என்பது மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
- ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.9,405
- ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.75,240
- வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.130
- வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,30,000
கடந்த 5 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ)
|சவரன் விலை (ரூ)
|ஆகஸ்ட் 28
|ரூ.9,405
|ரூ.75,240
|ஆகஸ்ட் 27
|ரூ.9,390
|ரூ.75,120
|ஆகஸ்ட் 26
|ரூ.9,355
|ரூ.74,840
|ஆகஸ்ட் 25
|ரூ.9,305
|ரூ.74,440
|ஆகஸ்ட் 24
|ரூ.9,315
|ரூ.74,520
|ஆகஸ்ட் 23
|ரூ.9,315
|ரூ.74,520