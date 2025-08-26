ETV Bharat / business

ஒரே நாளில் இப்படியா? ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்த தங்கம் விலை! - TODAY GOLD PRICE

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 உயர்ந்து பொதுமக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 26, 2025 at 11:36 AM IST

சென்னை: தங்கத்தின் விலை நேற்றைய தினம் சற்று குறைந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் சரசரவென அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி, சவரனுக்கு ரூ.400 அதிகரித்து ஒரு பவுன் ரூ.74,840-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

உலகப் பொருளாதார நிலை, அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு, மத்திய வங்கிகளின் தங்க கொள்முதல் போன்றவை தங்கத்தின் விலையைத் தீர்மானிக்கின்றன. இந்த காரணிகள் தினந்தோறும் மாறுபடுவதால், தங்கத்தின் விலையிலும் தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கம் காணப்பட்டு வருகிறது. கடந்த 10 நாட்களாக ரூ.73 ஆயிரத்தில் இருந்து வந்த தங்கம் விலை, கூடிய விரைவில் மீண்டும் 75 ஆயிரத்தை தொடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

நேற்றையை நிலவரம்:

ஆகஸ்ட் மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்து ஏற்ற இறக்கத்தில் இருந்து வந்த தங்கம் விலை, ஆகஸ்ட் 6 ஆம் தேதி ரூ.75 ஆயிரத்தை தொட்டது. அதன் பின்னர், தொடர்ந்து குறைந்துக்கொண்டே வந்த தங்கம் விலை, நேற்று (ஆக.25) கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.9,305-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.80 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.74,440-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நிலவரம்:

இந்த நிலையில், இன்று (ஆக்ஸ்ட் 26) 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.50 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.9,355-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 400 அதிகரித்து ஒரு பவுன் ரூ.74,840-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.1 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.130-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.1,30,000-க்கு விற்பனையாகிறது. அடுத்த மூன்று நாட்கள் சுபமுகூர்த்தம் உள்ள நிலையில், தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது பொதுமக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதேபோல், 24 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ. 55 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.10,205 க்கும், சவரனுக்கு ரூ.440 அதிகரித்து ஒரு பவுன் ரூ. 81,640-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை இன்று

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.9,355

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.74,840

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.130

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,30,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ)சவரன் விலை (ரூ)
ஆகஸ்ட் 26ரூ.9,355ரூ.74,840
ஆகஸ்ட் 25ரூ.9,305ரூ.74,440
ஆகஸ்ட் 24ரூ.9,315ரூ.74,520
ஆகஸ்ட் 23ரூ.9,315ரூ.74,520
ஆகஸ்ட் 22ரூ.9,215ரூ.73,720
ஆகஸ்ட் 21ரூ.9,230ரூ.73,840
ஆகஸ்ட் 20ரூ.9,180ரூ.73,440
ஆகஸ்ட் 19ரூ.9,235ரூ.73,880
ஆகஸ்ட் 18ரூ.9,275ரூ.74,200
ஆகஸ்ட் 17ரூ.9,275ரூ.74,200

