குறைந்தது தங்கம் விலை! சவரனுக்கு எவ்வளவுனு பாருங்க? - GOLD PRICE TODAY

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.80 குறைந்து ரூ.74,440-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2025 at 12:37 PM IST

சென்னை: கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற, இறக்கத்துடன் இருந்து வந்த தங்கம் விலை, இன்று (ஆக.25) சவரனுக்கு ரூ.80 குறைந்துள்ளது. அதன்படி, ஒரு சவரன் ரூ.74,440-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.9,305-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சர்வதேச பொருளாதார சூழல் மற்றும் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், தங்கம் விலை தினந்தோறும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், பங்குச் சந்தையில் ஏற்படும் திடீர் சரிவால் முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தில் அதிகம் முதலீடு செய்ய தொடங்கினர். இதன் விளைவாக, இந்திய பங்குச் சந்தை சரிவை சந்தித்து, தங்கத்தின் விலையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாக, நடப்பாண்டு தொடக்கத்தில் இருந்தே தங்கத்தின் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்பட்டு வருகிறது.

தங்கம் விலை

நேற்று முன்தினம் கிராமுக்கு ரூ.100 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.9,315-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.800 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.74,520-க்கும் விற்பனையானது. நேற்றைய தினம் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அதே விலையில் விற்பனையானது. இந்நிலையில், இன்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.80 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.74,440-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.10 குறைந்து ரூ.9,305-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடந்த 10 நாட்களாக ரூ.73 ஆயிரம் முதல் ரூ.74 ஆயிரத்தில் இருந்து வரும் வரும் தங்கம் விலை, ஆண்டின் இறுதிக்குள் உச்சத்தை அடைய வாய்ப்புள்ளதாக நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.

வெள்ளி விலை நிலவரம்

அதே போல், வெள்ளி விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.1 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.131 விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.1,31,000-க்கு விற்பனையாகிறது. தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைகள் தொடர்ந்து சரிந்து வருவதால், நகை வாங்க திட்டமிட்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை இன்று

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.9,305

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.74,440

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.131

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,31,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ)சவரன் விலை (ரூ)
ஆகஸ்ட் 25ரூ.9,305ரூ.74,440
ஆகஸ்ட் 24ரூ.9,315ரூ.74,520
ஆகஸ்ட் 23ரூ.9,315ரூ.74,520
ஆகஸ்ட் 22ரூ.9,215ரூ.73,720
ஆகஸ்ட் 21ரூ.9,230ரூ.73,840
ஆகஸ்ட் 20ரூ.9,180ரூ.73,440
ஆகஸ்ட் 19ரூ.9,235ரூ.73,880
ஆகஸ்ட் 18ரூ.9,275ரூ.74,200
ஆகஸ்ட் 17ரூ.9,275ரூ.74,200
ஆகஸ்ட் 16ரூ.9,275ரூ.74,200

