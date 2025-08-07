சென்னை: கடந்த ஒரு வாரமாகவே ஏறுமுகத்தில் இருந்து வந்த தங்கத்தின் விலை இன்றும் (ஆக. 7) அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி, சவரனுக்கு ரூ.160 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.75,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கத்தின் விலையில் இது வரலாறு காணாத உச்சம் ஆகும்.
உக்ரைன் - ரஷ்யா போர், இஸ்ரேல் - பாலஸ்தீனம் போர் பதற்றம் ஆகிய காரணங்களால் தங்கத்தின் விலையில் தொடர்ந்து ஏற்ற - இறக்கம் காணப்பட்டு வந்தது. ஆனால், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், இந்தியா மீது அதிக வரி விதித்து வருவதால் தங்கத்தின் விலை தற்போது உயர்ந்து கொண்டே வருகிறது. அமெரிக்க டாலர் மதிப்பின் ஏற்ற இறக்கமும் தங்கத்தின் விலையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அதே போல, டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிந்து வருவதால், இந்தியாவில் தங்கத்தின் விலையும் அதிகரிக்கிறது.
அந்த வகையில், ஆகஸ்ட் மாத தொடக்கத்தில் 73 ஆயிரம் ரூபாயாக இருந்த தங்கம் விலை தொடர்ச்சியாக ஏறுமுகத்தில் இருந்து வந்தது. கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் சவரனுக்கு ரூ. 2000 அதிகரித்து 1 சவரன் ரூ.75 ஆயிரத்தை எட்டியுள்ளது. நேற்றைய நிலவரப்படி, சவரனுக்கு ரூ.80 அதிகரித்து ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.75,040-க்கு விற்பனையானது. வெள்ளி கிராமுக்கு ரூ.1 அதிகரித்து ரூ.126-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், இன்று (ஆகஸ்ட் 7) சவரனுக்கு ரூ.160 அதிகரித்து 1 சவரன் ரூ.75,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இது, தங்கம் விலையில் புதிய உச்சமாகும். கிராமுக்கு ரூ.20 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 9,400 க்கு விற்பனையாகிறது. இதே போல், வெள்ளி கிராமுக்கு ரூ.1 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.127-க்கு விற்பனையாகிறது. ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 1,27,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் & வெள்ளி இன்றைய விலை நிலவரம்:
- ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.9,400
- ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.75,200
- வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.127
- வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,27,000
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ)
|சவரன் விலை (ரூ)
|ஆகஸ்ட் 7
|ரூ.9,400
|ரூ.75,200
|ஆகஸ்ட் 6
|ரூ.9,380
|ரூ.75,040
|ஆகஸ்ட் 5
|ரூ.9,370
|ரூ.74,960
|ஆகஸ்ட் 4
|ரூ.9,295
|ரூ.74,360
|ஆகஸ்ட் 3
|ரூ.9,290
|ரூ.74,320
|ஆகஸ்ட் 2
|ரூ.9,290
|ரூ.74,320
|ஆகஸ்ட் 1
|ரூ.9,150
|ரூ.73,200
